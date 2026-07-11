Alla Volley Modica arriva il giovane talento Robert Lazar per la Serie A3

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L’Avimec Modica guarda al futuro e mette a segno un importante innesto in chiave crescita. La società biancoazzurra ha ufficializzato l’arrivo di Robert Lazar, giovane talento classe 2007 pronto a vestire la maglia modicana e a iniziare il suo percorso nella pallavolo di alto livello.

Un investimento sul futuro per il club siciliano, da sempre attento alla valorizzazione dei giovani e alla costruzione di un progetto capace di coniugare ambizione e crescita dei nuovi talenti. Lazar approda alla corte di coach Enzo Distefano dopo l’esperienza maturata con il Marino Pallavolo, formazione impegnata nel campionato di Serie B.

Robert Lazar, un giovane talento pronto alla sfida della Serie A3

Alto 193 centimetri, Lazar rappresenta un profilo interessante per il roster dell’Avimec Modica. Nonostante la giovane età, il nuovo atleta biancoazzurro ha già dimostrato qualità tecniche e margini di crescita importanti, caratteristiche che hanno convinto la società a puntare su di lui per il progetto futuro.

Per il giovane pallavolista questa rappresenta una grande occasione: confrontarsi per la prima volta con un campionato competitivo come la Serie A3 Credem Banca significa misurarsi con un livello di gioco superiore e avere la possibilità di apprendere quotidianamente al fianco di compagni più esperti.

L’obiettivo sarà quello di continuare un percorso di crescita graduale, mettendo a disposizione della squadra entusiasmo, talento e grande disponibilità al lavoro.

Le prime parole di Robert Lazar: “Voglio crescere e farmi trovare pronto”

L’emozione per il nuovo capitolo della carriera è evidente nelle prime dichiarazioni del giovane atleta dell’Avimec Modica.

“Sono davvero emozionato per questa opportunità che mi sta offrendo l’Avimec Modica – dichiara Robert Lazar –. Affrontare per la prima volta un campionato importante come la Serie A3 è per me un traguardo molto significativo”.

Il giovane schiacciatore guarda però già alla nuova stagione con grande determinazione: “So fin da ora che mi aspetta un’annata impegnativa, ma ho tanta voglia di lavorare e imparare dai miei compagni più esperti. Sarò sempre a disposizione della squadra”.

Lazar ha poi fissato gli obiettivi personali per la sua prima esperienza nel campionato nazionale: “Voglio crescere giorno dopo giorno, dare sempre il massimo in allenamento e farmi trovare pronto quando coach Distefano mi chiamerà in causa”.

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