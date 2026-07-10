Garofolo resta il muro dell’Avimec Modica: esperienza e leadership per la nuova sfida in Serie A3

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L’Avimec Modica riparte da una delle sue certezze. La società biancoazzurra ha ufficializzato la riconferma di Fabrizio Garofolo, che continuerà a essere uno dei pilastri della formazione modicana anche nel prossimo campionato di Serie A3. Per il centrale laziale, classe 1998, sarà la quinta stagione consecutiva con la maglia della Contea, un segnale chiaro della volontà del club di puntare sulla continuità e sull’esperienza per affrontare un torneo che si preannuncia altamente competitivo.

La decisione, condivisa dalla dirigenza e da coach Enzo Distefano, conferma il ruolo centrale che Garofolo ricopre all’interno del progetto tecnico dell’Avimec Modica. Non soltanto per le qualità mostrate sottorete, ma anche per il carisma e la capacità di guidare il gruppo dentro e fuori dal campo.

Un punto di riferimento per il presente e per il futuro

Nel corso delle ultime stagioni Garofolo è diventato uno dei volti simbolo dell’Avimec Modica, conquistando la fiducia dell’ambiente grazie alla sua continuità di rendimento e allo spirito di sacrificio dimostrato in ogni partita.

La società lo considera uno degli elementi dello “zoccolo duro” della squadra, chiamato anche nella prossima stagione a trasmettere ai nuovi arrivati quei valori di appartenenza, professionalità e attaccamento alla maglia che rappresentano l’identità del club biancoazzurro.

La sua conferma rappresenta un tassello importante nella costruzione del nuovo roster, che punta a presentarsi ai nastri di partenza della Serie A3 con un mix di esperienza e giovani di prospettiva.

Garofolo: “Lotteremo su ogni pallone”

Entusiasta della riconferma, Fabrizio Garofolo ha espresso tutta la propria soddisfazione per la permanenza a Modica.

«Sono davvero felice di restare a Modica e colgo l’occasione per ringraziare la società, i dirigenti e lo staff tecnico per la fiducia che mi è stata accordata. Non vedo l’ora di iniziare questa stagione, che sappiamo già sarà molto difficile, perché ogni squadra che affronteremo sarà ben attrezzata e con giocatori di alto livello».

Il centrale guarda con fiducia al nuovo campionato, consapevole delle difficoltà ma determinato a dare il massimo.

«Noi ci faremo trovare pronti e lotteremo su ogni pallone come abbiamo sempre fatto. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e di riabbracciare quelli con cui ho già condiviso tante battaglie».

L’appello ai tifosi del PalaRizza

Nel suo messaggio Garofolo ha voluto rivolgere un pensiero speciale anche ai sostenitori dell’Avimec Modica, da sempre considerati un valore aggiunto nelle gare casalinghe.

«Aspettiamo i nostri tifosi numerosi al PalaRizza, perché il loro supporto sarà fondamentale anche quest’anno. Un abbraccio a tutti loro e buona estate».

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