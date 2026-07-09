Alla Volley Modica il futuro passa da Giacomo Russo: il giovane centrale è il nuovo rinforzo biancoazzurro

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L’Avimec Modica continua a costruire con attenzione il roster che affronterà il prossimo campionato di Serie A3. La società biancoazzurra mette a segno un altro innesto di prospettiva, ufficializzando l’arrivo del centrale Giacomo Russo, giovane talento che va ad arricchire il gruppo affidato a coach Distefano in vista dell’ottava stagione consecutiva nel terzo campionato nazionale.

Il club modicano prosegue così il proprio percorso di crescita, puntando su un atleta che, nonostante la giovane età, ha già maturato importanti esperienze tra Serie A2 e Serie A3.

Un centrale giovane ma con esperienza nei campionati nazionali

Nato a Vico Equense nel 2005, Giacomo Russo è un centrale di 200 centimetri che arriva a Modica dopo l’ultima stagione disputata con la Gaia Energy Napoli. Prima dell’esperienza partenopea aveva vestito la maglia della BCC Tecbus Castellana nel campionato di Serie A3 2024/2025, mentre nella stagione precedente aveva avuto l’opportunità di confrontarsi con la Serie A2 difendendo i colori della Kamas Lamipel Santa Croce.

Un percorso in continua crescita che testimonia la volontà del giocatore di misurarsi con realtà sempre più competitive e che ora trova una nuova tappa nel progetto tecnico dell’Avimec Modica.

Una nuova sfida per alzare l’asticella

L’approdo in Sicilia rappresenta per Russo un’importante occasione per consolidare il proprio percorso e continuare a crescere sotto la guida dello staff tecnico biancoazzurro. Il giovane centrale arriva con l’obiettivo di mettere le proprie qualità al servizio della squadra e farsi trovare pronto ogni volta che sarà chiamato in causa nel corso della stagione.

La società modicana continua così a investire su profili giovani e motivati, costruendo un gruppo che possa affrontare con ambizione un campionato lungo e competitivo come la Serie A3.

Giacomo Russo: “Ho percepito subito un ambiente serio e ambizioso”

Grande entusiasmo nelle prime parole del nuovo centrale biancoazzurro, che ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’inizio della nuova avventura.

“Sono davvero contento di entrare a far parte del progetto Avimec Modica perché fin dalle prime conversazioni ho percepito che troverò un ambiente serio, ambizioso e con tanta voglia di far bene. Sono molto motivato per questa nuova sfida e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, lo staff e i tifosi.

Sono cosciente che ci aspetta una stagione impegnativa in Serie A3, ma sono pronto a dare il massimo ogni giorno, in ogni allenamento e in ogni partita in cui sarò chiamato in causa, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della squadra. Non vedo l’ora di iniziare e vi aspetto numerosi al palazzetto”.

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