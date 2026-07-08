Alla Volley Modica l’arrivo ufficiale di Lorenzo Caciagli: un muro per sognare la Serie A3

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L’Avimec Modica continua a muoversi con decisione sul mercato e aggiunge un altro tassello di qualità al roster che affronterà il prossimo campionato di Serie A3. La società della Contea ha ufficializzato l’ingaggio del centrale Lorenzo Caciagli, atleta classe 2000, alto 197 centimetri, che arriva dopo l’ultima stagione disputata con la Green Volley Galatone.

Un innesto che conferma le ambizioni del club modicano, impegnato a costruire una squadra competitiva da affidare a Enzo Distefano, con l’obiettivo dichiarato di recitare un ruolo da protagonista nel girone Blu della Serie A3.

Per Caciagli si tratta di una nuova sfida in un percorso di crescita costante. Nato sportivamente nella Conad Reggio Emilia, il centrale emiliano ha avuto modo di assaporare anche il campionato di Serie A2, alternando poi esperienze significative nelle categorie nazionali con la VV.F. Reggio Emilia e l’AMA San Martino, prima del ritorno nella società che lo ha formato.

Nel campionato di Serie A3 ha poi vestito le maglie della Stadium Pallavolo Mirandola e della Green Volley Galatone, contribuendo nella scorsa stagione al raggiungimento della salvezza. Adesso il salto all’Avimec Modica, una destinazione scelta con entusiasmo e convinzione.

Le prime parole del nuovo centrale fotografano perfettamente lo spirito con cui si appresta a iniziare questa avventura.

«Sono molto contento di essere stato chiamato da coach Distefano e non vedo l’ora di iniziare a lavorare per gli obiettivi personali e di squadra di quest’anno. Il progetto Avimec è molto interessante e avrò a che fare con giocatori di alto livello ed esperienza».

Caciagli evidenzia anche l’elevato livello tecnico che caratterizzerà ancora una volta il campionato.

«Come da qualche anno a questa parte il livello della Serie A3 è cresciuto ulteriormente, ma come Avimec Modica abbiamo tutte le carte in regola per divertirci e far divertire i nostri tifosi».

Parole che trasmettono fiducia e ambizione, confermate anche dalla stima nei confronti della società.

«Ho molta fiducia verso questo club, considerando anche l’ottimo piazzamento ottenuto nella stagione precedente».

L’arrivo del centrale reggiano rappresenta un ulteriore segnale della strategia adottata dalla dirigenza modicana, intenzionata a costruire una rosa equilibrata, giovane ma già ricca di esperienza nella categoria. Un mix di talento, fisicità e motivazioni che punta a consolidare quanto di buono fatto nello scorso campionato e a rilanciare le ambizioni dell’Avimec Modica, pronta a recitare un ruolo di primo piano nella nuova stagione di Serie A3.

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