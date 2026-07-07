Paolo Macca vola in azzurro: il talento della Volley Modica conquista gli Europei Under 18

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Dal vivaio della Volley Modica al palcoscenico più prestigioso della pallavolo giovanile europea. Paolo Macca realizza il sogno di ogni giovane atleta: indossare la maglia della Nazionale italiana. Il centrale classe 2009 è stato infatti inserito dal commissario tecnico Vincenzo Fanizza tra i 14 azzurrini che rappresenteranno l’Italia ai Campionati Europei Under 18, al via da oggi tra Porto San Giorgio e Cisterna di Latina.

Una convocazione che riempie d’orgoglio la società biancoazzurra e l’intera città di Modica, premiando un percorso di crescita costruito con sacrificio, talento e grande dedizione.

Una stagione da protagonista premiata con la maglia azzurra

La chiamata in Nazionale arriva al termine di una stagione che ha visto Paolo Macca imporsi tra i migliori prospetti della pallavolo italiana. Dopo aver partecipato a tutti gli stage di preparazione della selezione azzurra, il giovane centrale ha conquistato la fiducia dello staff tecnico grazie alle prestazioni offerte durante l’anno.

Con la Volley Modica NextGen è stato protagonista nel campionato di Serie C, contribuendo al raggiungimento dei playoff per la promozione in Serie B. Parallelamente si è distinto anche nei campionati Under 19 e Under 17, accompagnando le proprie squadre fino alle finali nazionali e confermandosi come uno dei giovani più interessanti del panorama pallavolistico italiano.

La convocazione agli Europei rappresenta così il naturale riconoscimento di un percorso di crescita costante.

L’orgoglio della Volley Modica

L’emozione in casa Volley Modica è palpabile. La convocazione di Paolo Macca viene vissuta come il successo di un intero progetto sportivo, capace negli anni di valorizzare giovani talenti e accompagnarli verso traguardi prestigiosi.

A esprimere tutta la soddisfazione della società è il responsabile del settore giovanile, Giorgio Scavino.

«Siamo felicissimi e orgogliosissimi per la convocazione di Paolo Macca in Nazionale. Questa chiamata premia il suo talento, il suo impegno quotidiano e il lavoro svolto durante tutta la stagione, ma rappresenta anche il riconoscimento dell’attività dei nostri tecnici che lo hanno seguito nel settore giovanile e in Serie C. È un premio anche per i suoi compagni di squadra, che sono stati i primi a credere in lui e a sperare in una convocazione così importante».

Un riconoscimento al lavoro del vivaio biancoazzurro

Scavino ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare anche a coach Ciccio Italia, figura determinante nella crescita del giovane centrale.

«Voglio ringraziare coach Ciccio Italia che ha sempre creduto nelle qualità non solo sportive, ma soprattutto umane di Paolo. Per lui vedere un proprio atleta convocato in Nazionale è un sogno che si realizza».

Parole che raccontano la filosofia della Volley Modica, una società che continua a investire nella formazione dei giovani, mettendo al centro non solo il talento tecnico ma anche la crescita personale degli atleti.

Modica tifa il suo giovane campione

La presenza di Paolo Macca agli Europei Under 18 assume un valore ancora più significativo perché il centrale biancoazzurro sarà l’unico atleta siciliano a vestire la maglia azzurra nella competizione continentale.

«Per la Volley Modica, ma credo per tutta la città, è un grande onore vedere un nostro atleta rappresentare l’Italia agli Europei Under 18. Tutti noi faremo il tifo per lui e per gli azzurrini», conclude Scavino.

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