Marina di Modica capitale del beach volley: arrivano i campioni d’Italia e l’olimpionico Daniele Lupo

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Il conto alla rovescia è finito. Marina di Modica è pronta a trasformarsi ancora una volta nella capitale del beach volley italiano. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio l’arena sulla spiaggia ospiterà la tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto 2026, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione e tra gli eventi di punta di “Sabbie di Sicilia 2026”.

Chiuse ufficialmente le iscrizioni, saranno 60 le coppie che si sfideranno sulla sabbia modicana: 31 nel torneo femminile e 29 in quello maschile. Le qualificazioni scatteranno venerdì mattina, mentre sabato e domenica saranno dedicati al main draw e alle finali che assegneranno un titolo tra i più ambiti del circuito nazionale.

Sessanta coppie pronte a infiammare la sabbia di Marina di Modica

L’organizzazione, curata da Isoci con il patrocinio della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Modica, è ormai agli ultimi dettagli sotto il coordinamento di Fabio Nicosia.

Le qualificazioni vedranno protagoniste 21 coppie femminili e 19 maschili, chiamate a conquistare gli ultimi posti disponibili nel tabellone principale. Giovedì sarà definito il programma ufficiale delle gare, una volta chiuso il termine ultimo per eventuali cambi di coppia.

Ad attendere gli atleti ci sarà anche il caldo tipico del mese di luglio, destinato a rendere ancora più spettacolari e impegnative le sfide sulla sabbia.

I campioni d’Italia e le stelle del beach volley italiano

Gli occhi degli appassionati saranno puntati soprattutto sul torneo maschile, che vedrà in campo alcuni dei nomi più prestigiosi del beach volley nazionale.

Tra tutti spicca Daniele Lupo, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e autentico re della tappa modicana. Dopo aver conquistato le ultime due edizioni, prima in coppia con Ivan Zaytsev e poi con Davide Borraccino, tenterà il tris insieme al nuovo compagno Andrea Frinolli.

A Marina di Modica arriveranno anche i campioni d’Italia in carica Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, reduci da un’altra stagione ai vertici del movimento nazionale. In tabellone anche Giacomo Spadoni e Marco Ulisse, freschi vincitori della tappa di Marina di Ravenna, oltre a coppie di assoluto livello come Marco Caminati-Enrico Rossi, Tiziano Andreatta-Raoul Acerbi, Davide Borraccino-Marco Viscovich e Paolo Ingrosso-Simone Podestà.

Grande attenzione anche alle qualificazioni, dove proverà a conquistare il main draw l’ex campione italiano Paolo Ficosecco, reduce dal podio conquistato nel torneo B1 di Gela.

Nel femminile tornano le regine della sabbia modicana

Anche il tabellone femminile promette spettacolo e un livello tecnico elevatissimo.

A difendere il titolo conquistato lo scorso anno saranno Chiara They e Sara Breidenbach, reduci anche dal successo nella terza tappa del Campionato Italiano disputata domenica a Marina di Ravenna. Le due atlete proveranno a confermarsi proprio sulla sabbia che le aveva consacrate dodici mesi fa.

Torna anche la coppia vincitrice dell’edizione 2024, Alice Gradini e Federica Frasca, pronte a contendere il successo alle campionesse in carica.

Tra le protagoniste attese figurano inoltre Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli, finaliste nell’ultima tappa nazionale, Erika Ditta e Giada Benazzi, oltre a Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, finaliste della tappa modicana dello scorso anno.

Marina di Modica capitale del beach volley

La tappa Gold rappresenta uno degli appuntamenti di maggior prestigio del calendario nazionale e conferma ancora una volta Marina di Modica tra le sedi di riferimento del beach volley italiano.

Per tre giorni il litorale modicano ospiterà alcuni dei migliori interpreti della disciplina, regalando spettacolo, agonismo e una vetrina importante per il territorio ragusano.

L’attesa è ormai finita: da venerdì sarà la sabbia a parlare, con un weekend che promette emozioni e grande sport.

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