Basket in carrozzina a Marina di Ragusa: campioni, Vigili del Fuoco e inclusione in campo per una sfida speciale

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Sarà una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e della condivisione quella in programma domenica 12 luglio a Marina di Ragusa. Dalle 17:30 alle 22:30, Piazza Malta ospiterà un grande appuntamento dedicato al basket in carrozzina, una disciplina capace di unire competizione, talento e un potente messaggio sociale.

Il quadrangolare vedrà protagoniste alcune delle realtà più rappresentative del movimento paralimpico siciliano: la Crazy Wheels Ragusa, la rappresentanza del Panormus Palermo e del CUS Catania. A rendere ancora più prestigioso l’evento sarà la presenza straordinaria di tre campioni della Serie A di basket in carrozzina: Matteo Cavagnini, Ivan Messina e Matteo Veloce, atleti simbolo di determinazione, professionalità e passione sportiva.

Una sfida che supera il risultato: lo sport come linguaggio universale

A rendere unica la manifestazione sarà soprattutto il significato umano che accompagnerà il torneo. Il momento più atteso vedrà infatti i Vigili del Fuoco di Ragusa scendere in campo in carrozzina insieme agli atleti della Crazy Wheels.

Un’esperienza che andrà oltre la semplice partita e che rappresenterà un autentico esercizio di empatia. Sedersi sulla carrozzina, confrontarsi con le dinamiche della disciplina e condividere il campo con gli atleti permetterà di vivere lo sport da una prospettiva nuova, abbattendo barriere e favorendo una maggiore consapevolezza sulle difficoltà quotidiane e sulle straordinarie capacità delle persone con disabilità.

L’iniziativa vuole trasformare il campo da gioco in uno spazio di incontro, dove la collaborazione prende il posto delle differenze e dove l’inclusione diventa un valore concreto da vivere e non soltanto da celebrare.

Crazy Wheels Ragusa protagonista di una giornata dedicata all’accessibilità

La manifestazione nasce con l’obiettivo di promuovere il basket in carrozzina come strumento di benessere psicofisico, autonomia e partecipazione sociale. Attraverso lo sport, infatti, gli spazi pubblici possono diventare luoghi realmente accessibili e aperti a una platea sempre più ampia di cittadini.

Il torneo è stato realizzato grazie al sostegno del Libero Consorzio Provinciale di Ragusa e del Comune di Ragusa, con l’intento di valorizzare una cultura dell’accoglienza e dell’accessibilità attraverso una disciplina sportiva capace di emozionare e coinvolgere.

Marina di Ragusa pronta ad accogliere una festa di sport e inclusione

L’appuntamento di Piazza Malta sarà molto più di una competizione sportiva. Sarà una festa collettiva nella quale atleti, istituzioni, associazioni e cittadini potranno condividere un messaggio forte: lo sport è uno strumento capace di costruire ponti, generare relazioni e rendere la comunità più inclusiva.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per partecipare a un pomeriggio speciale, dove il basket in carrozzina sarà protagonista non solo per le sue emozioni agonistiche, ma soprattutto per la capacità di raccontare storie di coraggio, passione e apertura verso gli altri.

© Riproduzione riservata