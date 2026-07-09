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Basket in carrozzina a Marina di Ragusa: campioni, Vigili del Fuoco e inclusione in campo per una sfida speciale
09 Lug 2026 11:12
Sarà una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e della condivisione quella in programma domenica 12 luglio a Marina di Ragusa. Dalle 17:30 alle 22:30, Piazza Malta ospiterà un grande appuntamento dedicato al basket in carrozzina, una disciplina capace di unire competizione, talento e un potente messaggio sociale.
Il quadrangolare vedrà protagoniste alcune delle realtà più rappresentative del movimento paralimpico siciliano: la Crazy Wheels Ragusa, la rappresentanza del Panormus Palermo e del CUS Catania. A rendere ancora più prestigioso l’evento sarà la presenza straordinaria di tre campioni della Serie A di basket in carrozzina: Matteo Cavagnini, Ivan Messina e Matteo Veloce, atleti simbolo di determinazione, professionalità e passione sportiva.
Una sfida che supera il risultato: lo sport come linguaggio universale
A rendere unica la manifestazione sarà soprattutto il significato umano che accompagnerà il torneo. Il momento più atteso vedrà infatti i Vigili del Fuoco di Ragusa scendere in campo in carrozzina insieme agli atleti della Crazy Wheels.
Un’esperienza che andrà oltre la semplice partita e che rappresenterà un autentico esercizio di empatia. Sedersi sulla carrozzina, confrontarsi con le dinamiche della disciplina e condividere il campo con gli atleti permetterà di vivere lo sport da una prospettiva nuova, abbattendo barriere e favorendo una maggiore consapevolezza sulle difficoltà quotidiane e sulle straordinarie capacità delle persone con disabilità.
L’iniziativa vuole trasformare il campo da gioco in uno spazio di incontro, dove la collaborazione prende il posto delle differenze e dove l’inclusione diventa un valore concreto da vivere e non soltanto da celebrare.
Crazy Wheels Ragusa protagonista di una giornata dedicata all’accessibilità
La manifestazione nasce con l’obiettivo di promuovere il basket in carrozzina come strumento di benessere psicofisico, autonomia e partecipazione sociale. Attraverso lo sport, infatti, gli spazi pubblici possono diventare luoghi realmente accessibili e aperti a una platea sempre più ampia di cittadini.
Il torneo è stato realizzato grazie al sostegno del Libero Consorzio Provinciale di Ragusa e del Comune di Ragusa, con l’intento di valorizzare una cultura dell’accoglienza e dell’accessibilità attraverso una disciplina sportiva capace di emozionare e coinvolgere.
Marina di Ragusa pronta ad accogliere una festa di sport e inclusione
L’appuntamento di Piazza Malta sarà molto più di una competizione sportiva. Sarà una festa collettiva nella quale atleti, istituzioni, associazioni e cittadini potranno condividere un messaggio forte: lo sport è uno strumento capace di costruire ponti, generare relazioni e rendere la comunità più inclusiva.
L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per partecipare a un pomeriggio speciale, dove il basket in carrozzina sarà protagonista non solo per le sue emozioni agonistiche, ma soprattutto per la capacità di raccontare storie di coraggio, passione e apertura verso gli altri.
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