Alla modicana Giulia Cappello il premio atleta dell’anno “Salvatore Padua” 2025

Lo sport della provincia di Ragusa si prepara a vivere il suo momento più atteso e solenne. Lunedì 22 dicembre, nella prestigiosa Sala Conferenze “Gianni Molè” del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la Delegazione Provinciale del CONI celebrerà atlete, atleti e società che nel corso dell’ultimo anno hanno dato lustro al territorio ibleo, distinguendosi per risultati, impegno e valori sportivi.

Un appuntamento che va oltre la semplice premiazione e che rappresenta il riconoscimento ufficiale del ruolo educativo, sociale e identitario dello sport nella comunità.

Premio Atleta dell’Anno “Salvatore Padua”, 58ª edizione

Momento centrale della serata sarà la consegna del Premio Atleta dell’Anno “Salvatore Padua”, giunto alla 58ª edizione, uno dei riconoscimenti sportivi più longevi e prestigiosi della Sicilia. Per il 2025, la Commissione ha scelto di premiare la giovanissima ginnasta modicana Giulia Cappello, appena 15 anni, tesserata con l’ASD Motyka.

Un talento precoce che ha già scritto una pagina importante dello sport italiano, conquistando una medaglia d’argento ai Campionati Mondiali con la maglia azzurra della Federazione Ginnastica d’Italia, confermandosi come una delle promesse più luminose del panorama nazionale.

Le massime onorificenze CONI

La cerimonia sarà presieduta da Roberto Chiaramonte, Delegato CONI Ragusa, con la partecipazione di Maria Monisteri, componente della Giunta Regionale CONI. Nel corso della serata verranno conferite anche le massime onorificenze nazionali del CONI.

La Medaglia d’Oro al Valore Atletico sarà assegnata a Martina Di Stefano, campionessa mondiale di Pesca Sportiva (Sicilia 2023), mentre la Stella di Bronzo al Merito Sportivo andrà all’ASD Judo Club Koizumi Scicli, premiata per l’instancabile attività di promozione sportiva e per gli eccellenti risultati tecnici raggiunti nel tempo.

Chiaramonte: “Lo sport è valore sociale, non solo competizione”

«Questa cerimonia – dichiara Roberto Chiaramonte – non è soltanto una premiazione, ma il riconoscimento ufficiale del valore sociale e tecnico dello sport. Premiamo eccellenze come Martina Di Stefano e la Judo Club Koizumi, simboli di dedizione e costanza. Un plauso speciale va a Giulia Cappello, che incarna il futuro dello sport ibleo».

Un pensiero particolare è stato rivolto anche ad Adolfo Padua, figura storica dello sport ragusano: «La sua eredità continua a vivere nel premio dedicato al fratello Salvatore e nel nuovo riconoscimento che porta il suo nome, a testimonianza di una vita spesa per i valori sani della competizione».

Nuovi riconoscimenti e giovani promesse

Nel corso della serata verranno consegnate targhe speciali a giovani promesse e realtà consolidate dello sport provinciale. Tra i premiati figurano Giuseppe Mazza per il mezzofondo con l’Atletica Padua Ragusa, Sofia Spadaro nella scherma, Andrea Lembo nello skateboard, Giorgia Rovetto per la danza sportiva (Trofeo CSEN 2025) e Federico Calcaterra, destinatario della Targa CONI 2025.

Nasce il “Riconoscimento Adolfo Padua – Una vita per lo sport”

L’edizione 2025 segna anche un momento storico con l’istituzione del primo “Riconoscimento Adolfo Padua – Una vita per lo sport”, dedicato alla memoria dello storico organizzatore del Premio. Il riconoscimento sarà conferito a Lucio Sascaro, figura simbolo del volley ibleo e colonna dell’Aurora Giarratana.

La serata sarà condotta dal giornalista Michele Farinaccio e vedrà la partecipazione straordinaria del Presidente del CONI Sicilia, Enzo Falzone, a suggellare l’importanza dell’evento per l’intero movimento sportivo regionale.

