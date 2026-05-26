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Alla deriva per due giorni: salvati 58 migranti al largo di Pozzallo. Tra loro anche 23 adolescenti

27 Mag 2026 00:55
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Ci sono anche 23 adolescenti e 2 donne tra i 58 migranti arrivati stanotte a Pozzallo. Sono stati salvati dalla motovedetta della Guardia costiera, la Cp 311 che nel pomeriggio aveva mollato gli ormeggi per la missione ‘sar’ search and rescue che aveva individuato i migranti a circa 65 miglia a sud/sud est di Pozzallo.

I migranti erano partiti dalla Libia due giorni fa ed erano alla deriva. Moltissimi i casi di scabbia; nessun trasferimento in ospedale dopo il doppio controllo medico operato dal team Usmaf con il medico Vincenzo Morello e dal team Asp con il coordinamento del medico Angelo Gugliotta. Le nazionalità di provenienza sono Bangladesh, Somalia ed Egitto.

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