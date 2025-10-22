Alidou Bouda fa sognare la tifoseria dello Scicli C. R. fermo ad un punto nel campionato di Promozione girone D

Quattro giornate trascorse fra bel gioco e pochi risultati. Un quadro non allettante per lo Scicli che, a dire il vero, ha dalla sua diversi fattori: dalla “ricostruzione” della squadra con la nuova dirigenza, targata Bartolo Alecci presidente e vice presidente Angelo Massari, all’assenza di un “dodicesimo” in campo identificato con la tifoseria che può assistere agli incontri interni solo in numero di cento persone ed il divieto all’ingresso dei tifosi ospiti (per i noti disagi dello “Scapellato”), alle prestazioni buone e competitive che però nel concreto, pur caratterizzate da un buon calcio, non si sono tradotte in risultati importanti per i cremisi, ad un calendario di gare che ha fatto incontrare sul cammino squadre che mirano a posizioni di vertice se non a vincere il campionato. Tanti fattori che la società e lo stesso tecnico Carmelo Giglio debbono tenere fortemente in conto e che non debbono fare soffrire.

La “vita” dello Scicli calcio passa attraverso nuovi innesti.

Nelle due ultime settimane sono arrivati nuovi giocatori, da Matteo Fusca ad Alidou Bouda, classe 2007 del Burkina Faso, facente parte del progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) curato dalla cooperativa Filotea. Sono stati proprio queste due nuove pedine dello scacchiere cremisi che hanno segnato le due reti contro un forte Canicattini (secondo in classifica a ridosso di Priolo ed Akragas) che ha vinto in casa con il risultato di 3-2. A commentare la prestazione di Alidou Bouda alla sua prima uscita ufficiale con il Canicattini è il dirigente Giovanni Giannone: “Talento, determinazione e un gol da sogno – ha detto – una prestazione sontuosa quella del nostro Alidou Bouda, protagonista di una partita perfetta sul campo del Canicattini!

Un primo gol in maglia cremisi semplicemente da cineteca, che ha acceso l’entusiasmo di tutta la tifoseria e mostrato a tutti di che pasta è fatto questo giovane talento. Abbiamo creduto nelle qualità di Alidou”. Domenica al comunale “Ciccio Scapellato”, gara interna con il Noto. Grande attesa nella tifoseria e nella società.

