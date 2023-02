Alessandro Settineri nuovo allenatore dell’ASD Ragusa Calcio

Alessandro Settineri è il nuovo allenatore dell’Asd Ragusa calcio 1949. Nativo di Acireale, 47 anni, Settineri ha ottenuto lo status di allenatore professionista nel 2014, è laureato in Scienze motorie ed ha conseguito anche due specializzazioni universitarie. Per anni ha svolto per conto della Figc il ruolo di coordinatore e selezionatore delle rappresentative giovanili. In precedenza, ha lavorato nei settori giovanili di società professionistiche come Atletico Catania, Ragusa ed Acireale.

Ha allenato negli ultimi dieci anni varie squadre del campionato di Eccellenza tra cui anche il Ragusa nella stagione 2019-2020. Ha vinto il campionato di Eccellenza con la Sancataldese nella stagione 2020-2021 conquistando una serie di record. Dopo quella con la Sancataldese, sarà la sua seconda esperienza in Serie D. “E’ come se fossi ritornato a casa – afferma Settineri – da qui ero andato via, qualche anno fa, con grande rimpianto, dopo una stagione tribolata ma in cui avevamo raggiunto obiettivi importanti. Ora, ci sarà la possibilità, con condizioni assolutamente diverse, di riprendere il discorso interrotto. E’ una bella sfida, sappiamo che la strada è tutta in salita.

Ma ce la metteremo tutta per tagliare, assieme ai giocatori, allo staff tecnico, alla società, ai tifosi e alla città, il traguardo che ci preme di più. L’unica cultura che conosco è quella del lavoro e già in queste ore ci tufferemo a capofitto nella programmazione della prossima partita. Ringrazio, ovviamente, la società azzurra nella sua interezza per la fiducia accordatami e spero di ripagarla nel modo migliore. Sono convinto che qui ci siano tutte le condizioni per fare bene pur nella criticità del momento attuale. E’ indispensabile, soprattutto, guardare avanti con la massima fiducia”. L’Asd Ragusa calcio commenta: “Sono state ore abbastanza convulse. Ma riteniamo che il profilo di Settineri sia quello più adatto, in questa fase, per cercare di fuoriuscire dal guado in cui ci siamo impantanati. Sono scelte che riteniamo assolutamente adeguate”. Già oggi, nel primo pomeriggio, mister Settineri dirigerà il primo allenamento allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio.