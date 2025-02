Alessandro Gervasi, il piccolo pianista prodigio che ha incantato Sanremo. E’ siciliano e ha l’orecchio assoluto. VIDEO

A soli sei anni, Alessandro Gervasi ha conquistato il pubblico del Teatro Ariston con la sua straordinaria esibizione al pianoforte durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Il piccolo artista ha suonato Champagne, il celebre brano di Peppino Di Capri, ricevendo un caloroso applauso dal pubblico presente.

Oltre a essere un talento musicale precoce, Alessandro veste anche i panni di Peppino Di Capri da bambino nella fiction Champagne, diretta da Cinzia TH Torrini, che andrà in onda il 24 marzo su Rai1. Sul palco dell’Ariston, dopo la sua esibizione, è stato raggiunto dall’attore Francesco Del Gaudio, che interpreta Peppino Di Capri in età adulta.

Nato a Erice nel 2018, Alessandro ha scoperto la passione per la musica osservando il padre suonare durante la pandemia. Il suo primo strumento è stata una tastiera giocattolo, con cui ha imparato da solo l’inno nazionale. Dotato di orecchio assoluto, ha affinato il suo talento fino a vincere, nel maggio 2024, il primo premio in un concorso musicale internazionale.

Il suo talento è stato notato grazie a un video virale in cui improvvisava con un campione del mondo di fisarmonica, portandolo al casting per la fiction Champagne. Nonostante l’iniziale titubanza dei genitori, Alessandro ha vissuto l’esperienza con entusiasmo, tanto da chiedere come regalo di compleanno il ciak del film.

Nel suo percorso musicale ha già conquistato numerosi riconoscimenti: nel 2024 ha vinto un concorso musicale a San Marino, diretto da Beppe Vessicchio, impressionando la giuria con la sua interpretazione di Libertango di Astor Piazzolla. Prende lezioni di pianoforte, suona a quattro mani con il suo maestro e prosegue il suo percorso con la spensieratezza e la curiosità tipiche della sua età.

Definito un bambino prodigio, Alessandro Gervasi ha dimostrato che il talento e la passione non hanno età. Guarda il video tratto da youtube

