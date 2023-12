Alcuni giocatori del Modica Calcio in visita all’istituto alberghiero “Principi Grimaldi”. Donata anche una maglia in beneficenza

I rappresentanti del Modica Calcio siano stati invitati dall’Istituto Alberghiero Principi Grimaldi di Modica per partecipare a un’assemblea d’istituto e condividere la propria esperienza nel mondo dello sport. La presenza del dirigente, Giuseppe Sammito, e dei giocatori Alfieri, Ababei, Azzara, Incatasciato, Marino e Prezzabile è stata un’opportunità per affrontare tematiche importanti come il bullismo, lo studio, e l’alimentazione, aspetti legati al calcio e alla vita quotidiana.

Il Modica Calcio ha sottolineato l’importanza di non dare ascolto ai bulli, incoraggiando tutti i ragazzi a mantenere la testa alta e a mostrare le proprie qualità, superando così le difficoltà incontrate. È un messaggio positivo e incoraggiante che mira a sensibilizzare sulla necessità di affrontare il bullismo e promuovere la fiducia in se stessi.

Inoltre, è encomiabile l’iniziativa di beneficenza promossa dalla squadra, che ha donato una maglia rappresentativa alla scuola. Questo gesto simbolico rappresenta un segno di vicinanza e sostegno ai ragazzi e dimostra il coinvolgimento attivo della società Modica Calcio in iniziative di solidarietà e supporto alla comunità.