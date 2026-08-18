Alcune zone di Scoglitti senz’acqua da oltre 15 giorni: residenti esasperati, raccolta firme al sindaco

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Rubinetti a secco da oltre quindici giorni, famiglie costrette a fare i conti con un’emergenza che si trascina nel pieno dell’estate e una comunità che ora chiede risposte. A Scoglitti cresce la protesta per la prolungata assenza di erogazione idrica in diverse strade della frazione.

Le vie maggiormente interessate dal disservizio sono Campailla, Giudice Salvatore, Rizzo Orazio, Livaneo e Porsi. Secondo quanto denunciato dai residenti, in queste zone l’acqua manca ormai da più di due settimane, rendendo sempre più difficile affrontare le normali esigenze quotidiane.

Scoglitti, rubinetti a secco e famiglie in difficoltà

La situazione è particolarmente pesante per le famiglie che devono garantire ogni giorno le normali attività igienico-sanitarie. Nel documento sottoscritto dai residenti viene evidenziato come il problema assuma una dimensione ancora più delicata in presenza di anziani, bambini e persone fragili.

Non si tratta quindi soltanto di un disagio legato alla quotidianità, ma di una situazione che incide direttamente sulle condizioni di vita di numerosi nuclei familiari.

A fronte delle ripetute segnalazioni agli uffici comunali, i residenti lamentano inoltre l’assenza di informazioni precise sulle cause del disservizio e, soprattutto, sui tempi necessari per tornare alla normalità.

Parte la raccolta firme: “Serve un intervento urgente”

Di fronte al protrarsi dell’emergenza, i cittadini hanno deciso di passare all’azione attraverso una raccolta firme indirizzata al sindaco di Vittoria Francesco Aiello.

La petizione rappresenta la richiesta collettiva di un intervento urgente e risolutivo per ripristinare l’erogazione idrica e garantire un servizio considerato essenziale, soprattutto durante il periodo estivo.

Le firme raccolte sono state allegate alla segnalazione trasmessa all’Amministrazione comunale, dando così forma istituzionale alla protesta di una comunità che chiede attenzione e una soluzione definitiva.

Il consigliere Scuderi scrive al sindaco

A farsi portavoce delle istanze dei residenti è il consigliere comunale Giuseppe Scuderi, che ha inviato una Pec ufficiale al sindaco Francesco Aiello sollecitando un intervento immediato.

L’emergenza nel pieno dell’estate

Il problema assume un peso ancora maggiore considerando il periodo dell’anno. A Scoglitti, come in molte località costiere, durante l’estate la presenza di residenti e villeggianti aumenta e la disponibilità di acqua diventa ancora più importante.

Per chi vive stabilmente nelle strade interessate, tuttavia, il problema non è soltanto legato alla stagione turistica: oltre quindici giorni senza regolare erogazione significano affrontare una condizione di disagio prolungato, con ripercussioni sulle attività domestiche e sull’igiene personale.

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