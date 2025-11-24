“Alberi per il Futuro”: Ragusa e Modica piantano giovani alberi per l’ambiente

Anche quest’anno, la provincia di Ragusa ha ospitato la manifestazione “Alberi per il futuro”, un’iniziativa promossa dal MoVimento 5 Stelle in tutta Italia dal 2015. L’evento rappresenta un gesto concreto di attenzione verso l’ambiente e il pianeta, oltre a essere un momento di aggregazione e sensibilizzazione comunitaria.

Negli ultimi dieci anni, grazie all’impegno degli attivisti locali, sono stati piantumati oltre 100 alberi nella sola provincia iblea, contribuendo a creare nuove aree verdi e rinfoltire quelle già esistenti.

Le piantumazioni a Ragusa e Modica

A Ragusa, la piantumazione si è svolta in via Salvatore Occhipinti, presso il “Bosco degli Abbracci”, mentre a Modica l’iniziativa si è tenuta in Piazza Libertà, di fronte alla Chiesa del Sacro Cuore.

A Ragusa hanno partecipato la deputata regionale Stefania Campo e il coordinatore locale Federico Piccitto, mentre a Modica il gruppo territoriale del Movimento ha lavorato insieme a Saro Tribastone, con il supporto dell’assessore comunale all’Ecologia, Samuele Cannizzaro.

Gli attivisti hanno piantato giovani alberi, simbolo di impegno ecologico e sostenibilità, con l’obiettivo di promuovere la tutela dell’ambiente anche tra le nuove generazioni.

Un impegno per il futuro

“Alberi per il futuro” non è solo un gesto simbolico: rappresenta un contributo concreto alla qualità della vita, al verde urbano e alla consapevolezza ambientale. L’iniziativa del MoVimento 5 Stelle punta a diffondere una cultura della sostenibilità, coinvolgendo cittadini e istituzioni locali in attività di cura e valorizzazione del territorio.

