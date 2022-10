Albanese trovato con coaina e hashish nascosta tra le posate di casa

Un ventiquattrenne, albanese, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, veniva attenzionato dai carabinieri di Ragusa, che dopo aver notato un traffico sospetto di persone nei pressi della sua abitazione, provvedevano a controllare il sorvegliato.



All’esito degli accertamenti effettuati presso la sua abitazione, dove conviveva con la famiglia, venivano rinvenute, ben nascoste in un cassetto della cucina tra le posate, piccole dosi di cocaina e hashish già confezionate e pronte per la vendita.



Lo stupefacente veniva posto sotto sequestro e il sorvegliato veniva successivamente deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti e per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.



Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it