Alarm Phone: “Dispersa nave con 117 migranti partita dalla Libia”

Potrebbe trattarsi dell’ennesimo naufragio nel Mediterraneo. Lo denuncia Alarm Phone, che segnala la scomparsa di un’imbarcazione partita da Zuwara, in Libia, la sera del 18 dicembre con a bordo 117 migranti. Alle 14 del 19 dicembre, l’ong ha ricevuto la segnalazione della partenza e ha tentato ripetutamente di contattare il natante tramite telefono satellitare, senza successo. “Abbiamo allertato le guardie costiere e le ong operative – spiega Alarm Phone – ma senza una posizione GPS, i soccorsi sono stati resi difficili”. Secondo quanto riferito dall’organizzazione, la Guardia Costiera italiana ha confermato di aver ricevuto la segnalazione via e-mail, ma avrebbe chiuso la comunicazione telefonica senza fornire aggiornamenti. La Guardia Costiera libica, invece, ha dichiarato di non aver effettuato alcun salvataggio nei giorni 18 e 19 dicembre. La sera del 21 dicembre, l’ong ha appreso da fonti tunisine che alcuni pescatori avrebbero soccorso un unico superstite su una barca di legno. L’uomo ha raccontato di essere partito da Zuwara due giorni prima e di essere l’unico sopravvissuto. Le condizioni meteo sarebbero peggiorate rapidamente dopo la partenza, con forti venti fino a 40 km/h.



