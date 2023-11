Al Vittoria Calcio il trequartista Rodolfo De Vivo

“E’ stato importante conoscere innanzitutto le persone che compongono la dirigenza del Vittoria per raggiungere l’accordo – le prime parole di De Vivo. Sono bastate poche parole per capire che il progetto del Vittoria va al di là della semplice stagione in corso. C’è un progetto che mi ha subito appassionato e che ho voluto conoscere nei dettagli. E poi le persone con cui ho avuto i contatti hanno dimostrato professionalità e disponibilità per chiudere l’accordo. Vengo a Vittoria anche per la conoscenza di qualche giocatore che mi ha parlato molto bene dell’ambiente e soprattutto della tifoseria molto appassionata ai colori della squadra. E poi il grande rapporto che ho con Mister Danilo Rufini che conosco e stimo da anni. Altro motivo fondamentale per il mio arrivo in terra iblea. Spero vivamente di poter dimostrare tutto il mio valore, oltre al curriculum di presentazione, aggiungerei la grande passione che mi proietta sempre a nuove sfide. E la sfida di Vittoria ne vale la pena viverla”.

Soddisfatto anche il DG della società, Giuseppe Cilio. “Con l’arrivo di De Vivo, abbiamo voluto lanciare un ulteriore segnale alla squadra e alla città di Vittoria, di una presenza costante e rilevante dello staff dirigenziale che mira sempre al miglioramento della rosa a disposizione del tecnico. Su questa base abbiamo lavorato affinchè Mister Rufini abbia a disposizione la migliore formazione al fine di raggiungere gli obiettivi stagionali. Il campionato si sta dimostrando impegnativo, come ci aspettavamo, e noi abbiamo il dovere, ma anche il piacere, di farci trovare pronti per qualsiasi evenienza e mutazione degli equilibri dentro e fuori il terreno di gioco. Chiudere l’accordo con il talentuoso trequartista pugliese ci permetterà di alzare ulteriormente l’asticella della competitività che caratterizza questa disciplina sportiva. Il campionato è ancora lungo e potrebbe sempre riservarci altre sorprese. Intanto a nome della società che rappresento, voglio dare il benvenuto a Rodolfo De Vivo”.