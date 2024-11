Al via sabato la 16° edizione della stagione concertistica a Palazzo Spadaro a Scicli



In calendario dodici appuntamenti. Si inizia sabato di questa settimana e si chiude il 12 luglio del nuovo anno; uno o due concerti per ogni mese. Si terranno nella storica location del salone Falcone-Borsellino di palazzo Spadaro in via Francesco Mormino Penna a Scicli. Primo appuntamento, alle 18, con il recital del pianista Vincenzo Pavone, concertista e docente di pianoforte presso il conservatorio di Trapani. Ancora una volta la stagione concertistica è organizzata dall’Associazione “Amici della Musica” Peppino Cutrera con il patrocinio del Comune di Scicli.

La direzione artistica è di Francesco Mirabella, grande pianista ed accademico.Vincenzo Pavone, vincitore di numerosi primi premi in concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Si è laureato con il massimo dei voti e la lode si è esibito oltre che in Italia in diversi teatri e sale da concerto in: Salisburgo, Edimburgo, Belgio, New York, Regno Unito.

© Riproduzione riservata