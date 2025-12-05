Al via “Natale al Centro” per una nuova magica atmosfera natalizia nel cuore di Ragusa superiore

Dal 5 dicembre al 6 gennaio il cuore del centro storico superiore si trasformerà in un vero e proprio regno natalizio, con eventi, spettacoli, casette e momenti di intrattenimento pensati per tutte le età grazie alle iniziative del Centro Commerciale Naturale “I Tre Ponti”.

Si parte il 5 dicembre con la seconda edizione della Festa della Scaccia Rausana, quattro giorni dedicati a uno dei simboli più autentici della cucina ragusana. La Scaccia Rausana De.C.O., riconosciuta come eccellenza protetta e patrimonio culturale, sarà protagonista grazie alla partecipazione dei migliori panifici del territorio, pronti a proporre interpretazioni classiche e creative di questa specialità. L’evento, ospitato in via Roma, prevede laboratori, concerti e momenti di intrattenimento, tra cui esibizioni di tamburi, performance musicali e talk dedicati alla tradizione gastronomica locale.

Sempre il 5, in Piazza San Giovanni sarà inaugurata la nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio, con un’atmosfera magica arricchita da musica, DJ set, animazioni e una speciale casetta dedicata ai dolciumi. La pista resterà aperta tutti i giorni per tutto il periodo natalizio, offrendo a residenti e visitatori momenti di divertimento e relax nel cuore della città.

Durante i cinque weekend natalizi saranno ospitate numerose altre iniziative, tra cui i Dolci di Natale, i Calici di Natale, il Ragusa Music Art Fest e Sapori Iblei. Le casette natalizie saranno animate da 19 eventi musicali, tra DJ, duo, band e karaoke, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente lungo via Roma e Piazza San Giovanni. Tra gli appuntamenti da non perdere ci sono i concerti e le masterclass con produttori e sommelier durante Calici di Natale, che vedrà protagoniste le migliori cantine della Strada del Cerasuolo di Vittoria DOCG, insieme a degustazioni, cene esclusive e musica live.

“Stiamo organizzando un Natale che unisce tradizione, gusto e divertimento per tutta la comunità. Dal 5 dicembre al 6 gennaio il centro storico superiore di Ragusa diventerà un luogo di incontro, di festa e di scoperta, dove arte, musica e sapori locali si fondono per offrire un’esperienza unica a cittadini e turisti”, dichiara Elio Guastella, presidente del CCN I Tre Ponti.

Il Natale nel centro storico superiore di Ragusa, promosso dal CCN I Tre Ponti, si avvale del contributo del Comune di Ragusa, del main sponsor Despar e della collaborazione di Gruppo Consulting, Confcommercio, Slow Food Ragusa e Sicilia Event. Tutti i dettagli sono sulle pagine social.

© Riproduzione riservata