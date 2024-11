Al via Beercatania al Sal fino al 17 novembre

BeerCatania attacca la spina! Il Festival delle Birre artigianali ritorna in città da oggi venerdì 15 a domenica 17 Novembre al Sal in via Indaco 23 a Catania. “Abbiamo previsto una variegata selezione di birre artigianali – promettono gli organizzatori – accompagnate da ottimo cibo, dalla buona musica e tanti sorrisi”.

Nella selezione saranno presenti birre per più di quaranta birrifici: 150 birre artigianali a rotazione che è possibile trovare sul sito beercatania.it insieme alle info e alla taplist completa delle birre in cui sono evidenziate anche le proposte glutenfree.

L’apertura al pubblico di oggi venerdì è prevista dalle 18 e si andrà fino a tarda sera. Domani sabato e Domenica 17 sarà possibile partecipare al festival dalle 12 alle 01 con una sfiziosa proposta food anche per il pranzo: dal tipico bbq catanese di Briganti, al coppo fritto con eccellenze dei Nebrodi; ⁠dagli immancabili panini con la porchetta di suino nero dei Nebrodi dell’Agriturismo Vecchio Carro, alla pizza fritta piatto del menù di Osteria Bavetta di Marco Cannizzaro; dallo Smash burger di Nip hamburgeria al finale dolce con Waffle&Crepes. Oltre alla selezione di birre artigianali alla spina un’area riservata con bottiglie e lattine esclusive, oltre ai distillati di Opificio Cutraro.

“Attacca la spina è la nostra idea di proposta variegata in grando di accontentare tutti i palati facendo conoscere e approfondire il complesso mondo delle birre artigianali: dai cultori ai semplici appassionati – commenta l’organizzazione – da chi ama gli stili classici alle birre più particolari a BeerCatania si trova uno spaccato dell’universo brassicolo”.

Spazio anche agli amanti della musica: sabato pomeriggio dalle 18 spazi con la Jam Session e dalle 20 Djset curato da Radio Delfino. Domenica alle 14 esibizione live di “Lato positivo” e dalle 20 Djset. Divertimento anche con lo spazio esterno dedicato al Beerpong in cui sfidare simpaticamente gli amici.

Appuntamento al Sal – da oggi a domenica – per la diciottesima edizione del BeerCatania.



