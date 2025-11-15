Al Sacro Cuore di Modica è iniziato il montaggio delle nuove vetrate artistiche: “Lux Facta Est”

È iniziato il montaggio delle nuove vetrate artistiche nella Chiesa del Sacro Cuore di Modica, un intervento atteso e fortemente voluto dalla comunità parrocchiale. A darne annuncio, oggi, sono il parroco don Giuseppe Di Stefano e il vice parroco don Andrea Bonomo, che hanno presentato l’avvio dei lavori come un momento di gioia e di rinnovamento per l’intera parrocchia.

Le nuove vetrate — che presto illumineranno l’aula liturgica con un intreccio di colori, simboli e rimandi biblici — rappresentano un progetto che unisce fede, arte contemporanea e ricerca estetica.

Un progetto che si chiama “Lux Facta Est”

Il percorso artistico e spirituale culminerà sabato 29 novembre 2025, quando si terrà l’inaugurazione ufficiale delle opere.

Il titolo dell’iniziativa, “Lux Facta Est”, richiama la potenza narrativa e simbolica della luce: un elemento teologico che attraverserà la chiesa non solo fisicamente, ma anche come esperienza contemplativa.

Il programma dell’inaugurazione

Ore 16:00 – Primi Vespri d’Avvento

Presieduti dal vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, che guiderà anche il rito di benedizione delle nuove vetrate.

Ore 17:00 – Convegno di inaugurazione

Con interventi di:

Sac. Antonio Stefano Modica , direttore dell’Ufficio diocesano dei Beni culturali

, direttore dell’Ufficio diocesano dei Beni culturali don Giuseppe Di Stefano , parroco della chiesa del sacro Cuore, artista e ideatore del programma iconografico

, parroco della chiesa del sacro Cuore, artista e ideatore del programma iconografico Prof. Ruberval Monteiro, OSB , monaco benedettino, artista e docente al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo in Urbe, autore dei disegni e delle cromie

, monaco benedettino, artista e docente al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo in Urbe, autore dei disegni e delle cromie Alessandro Di Rosa , maestro vetraio e titolare della Thalass Glass Plates Design, curatore della realizzazione tecnica

, maestro vetraio e titolare della Thalass Glass Plates Design, curatore della realizzazione tecnica Mons. Ignazio Petriglieri, vicario generale della Diocesi di Noto

Per permettere lo svolgimento del convegno, la celebrazione eucaristica prefestiva sarà sospesa solo per questo sabato.

Una chiesa che si rinnova nella bellezza

Le nuove vetrate della chiesa grande del Sacro Cuore costituiscono un investimento non solo artistico, ma comunitario: un dono alla liturgia, che si arricchisce di luce e simboli; un gesto culturale che coinvolge artisti, artigiani e studiosi; un segno forte di vitalità e visione per una delle parrocchie più attive della città.

Con l’avvio del montaggio e l’inaugurazione ormai vicina, la comunità si prepara ad accogliere un patrimonio destinato a durare nel tempo e a dialogare con generazioni future.

