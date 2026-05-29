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Agriblu Modica chiude in bellezza: vittoria a Petrosino e stagione in crescita
29 Mag 2026 12:30
Si chiude nel migliore dei modi la stagione di Serie B per l’AGRIBLU MODICA, che espugna il campo del Petrosino con il punteggio di 29-26 al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di ribaltamenti.
Una vittoria che conferma la crescita del gruppo rosso-blu, schierato ancora una volta con una formazione giovanissima composta in larga parte da atleti Under 16 e Under 18, nonostante diverse assenze importanti.
Partenza sprint e primo tempo in equilibrio
L’AGRIBLU MODICA parte subito forte con il duo Nakoue-Parisi, che firma le prime reti e indirizza l’avvio di gara. I modicani mantengono il controllo per larghi tratti del primo tempo, riuscendo a costruire anche un vantaggio importante fino al +4.
Il Petrosino reagisce con decisione e resta in partita grazie alle iniziative di Tumbarello e Parrinello, riuscendo a riportare equilibrio nel punteggio. La prima frazione si chiude sul 15-13 per gli ospiti, in una sfida già ad alta intensità.
Ripresa complicata e rimonta modicana
Nel secondo tempo i padroni di casa partono forte e riescono anche a sorpassare, approfittando di un momento di difficoltà dei rosso-blu. Il Petrosino arriva fino al 19-16, mettendo pressione alla squadra di coach Parisi Assenza.
L’AGRIBLU però non si disunisce e reagisce con carattere, trovando il pareggio con Andrea Parisi e riportando la gara in equilibrio sul 20-20.
Da quel momento la partita cambia volto.
Il break decisivo nel finale
A circa sette minuti dal termine arriva la svolta: la modifica tattica difensiva e il pressing alto permettono ai modicani di piazzare un parziale pesante di quattro reti consecutive, portandosi sul 27-23.
Il time-out del Petrosino non cambia l’inerzia della gara, e l’AGRIBLU allunga ancora fino al +5, gestendo poi con maturità gli ultimi minuti.
Il match si chiude sul 29-26, con una vittoria preziosa che certifica la crescita del gruppo.
Giovani protagonisti e numeri importanti
Oltre al risultato, spicca il percorso di crescita dei giovani atleti modicani. Grande soddisfazione anche per il doppio piazzamento nella top ten marcatori dei classe 2008: Bassem Nakoue con 137 reti e Andrea Parisi con 135.
Numeri che confermano il talento e il potenziale del vivaio rosso-blu.
Le parole di coach Parisi Assenza
A fine gara il tecnico Enrico Parisi Assenza ha sottolineato la crescita della squadra e la maturità mostrata nel finale di stagione.
“Chiudiamo la stagione nel miglior modo possibile, non solo per il risultato ma per la crescita che la squadra sta dimostrando. I ragazzi hanno mostrato maturità nella gestione della partita e stanno facendo quel salto di qualità che mi aspettavo”, ha dichiarato l’allenatore.
Parisi Assenza ha inoltre anticipato le prospettive future: “La società si sta già organizzando per inserire due o quattro innesti per dare più qualità ed esperienza al gruppo. Siamo solo all’inizio di un percorso di crescita”.
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