Aggredisce vigile urbano fuori dall’aeroporto di Comiso: condannato a 1 anno e 6 mesi oltre al risarcimento

E’stato riconosciuto colpevole dei reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie aggravate anche dall’averle commesse nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni. L’imputato è un comisano di 59 anni – difeso dall’avvocata Stefania Tuvè -, che nel 2021, secondo la tesi dell’accusa, avrebbe aggredito un commissario della polizia locale del Comune di Comiso davanti all’aeroporto di Comiso. L’uomo è stato condannato ad un anno e 6 mesi oltre al pagamento delle spese processuali. Il giudice monocratico Giovanni La Terra ha anche disposto in favore della parte offesa che si è costituita attraverso l’avvocato Massimo Garofalo, un risarcimento di 4000 euro e il rimborso delle spese legali sostenute. nella ricostruzione dei fatti, l’imputato stava sostando con la sua autovettura fuori dall’aeroporto di Comiso nell’area però riservata agli autobus. Si era rifiutato su invito dell’agente di polizia locale, di spostare il mezzo negli stalli riservati al noleggio dei mezzi con conducente (NCC). Il vigile urbano aveva allora chiesto all’uomo di esibire i documenti per provvedere ad elevare la contravvenzione. A quel punto, secondo la ricostruzione degli inquirenti, prima l’uomo avrebbe minacciato di morte il pubblico ufficiale e poi lo avrebbe aggredito: trauma contusivo all’emitorace sinistro con infrazione di due costole e un trauma contusivo alla coscia sinistra con 20 giorni di prognosi salvo complicazioni.

