“Aggiungi un posto a tavola”, il Lions Club a Pozzallo accanto ai più fragili

Un gesto semplice, ma dal valore profondo, capace di trasformarsi in un segno concreto di speranza. In occasione della Settimana Internazionale contro la Fame, iniziativa globale promossa da Lions International per sensibilizzare le comunità sull’insicurezza alimentare, il Lions Club Modica ha realizzato il service solidale “Aggiungi un posto a tavola”, dedicato alle persone e alle famiglie in difficoltà economica e sociale.

L’iniziativa si è svolta presso la mensa della parrocchia Santa Maria della Fiducia di Pozzallo, dove i soci del Lions Club Modica, guidati dalla presidente Sonia Calabrese, hanno cucinato e servito pasti caldi a circa cinquanta persone. Un’attività portata avanti fianco a fianco con i volontari della comunità parrocchiale, in un clima di collaborazione e condivisione che ha reso la giornata un autentico momento di solidarietà.

Ad accogliere i Lions è stato il parroco, don Paolo Catinello, che ha sottolineato l’importanza di fare rete tra associazioni, parrocchie e cittadini per sostenere chi vive condizioni di fragilità. Non solo cibo, ma anche ascolto e relazione: i volontari hanno dedicato tempo al dialogo, offrendo sorrisi, parole di conforto e attenzione, elementi fondamentali per restituire dignità e calore umano a chi affronta situazioni di bisogno.

Il service “Aggiungi un posto a tavola” si inserisce nel più ampio impegno del Lions Club Modica a favore della comunità, in piena coerenza con la missione internazionale dell’associazione, che promuove il servizio, la solidarietà e il benessere delle fasce più vulnerabili della popolazione.

La presidente Sonia Calabrese ha espresso gratitudine a tutti i soci e ai volontari coinvolti, ricordando come «ogni gesto di attenzione, anche il più semplice, possa diventare un segno concreto di speranza per chi si trova in difficoltà». Il Lions Club Modica proseguirà nelle prossime settimane le attività previste dal programma annuale, con particolare attenzione ai temi della solidarietà, della salute e del sostegno alle persone più fragili.

© Riproduzione riservata