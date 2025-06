Aeroporto di Comiso ed il grande bluff delle “nuove” deludenti rotte

Un volo settimanale per Lille, in Francia, e tre voli settimanali per Tirana, in Albania: sono questi i voli che verranno attivati nei prossimi mesi dall’aeroporto di Comiso.

Sono voli che potranno usufruire dei fondi messi a disposizione dalla Regione Siciliana. Sono questi i risultati, resi noti oggi, del bando indetto dalla Camera di Commercio per nuove rotte da avviare nell’aeroporto di Comiso. Volotea per Lille e Wizz Air Malta per Tirana si sono aggiudicate gli incentivi messi a bando dalla Camera di Commercio del Sud Est con i 9 milioni di euro del governo Schifani.

Per altre rotte bisognerà invece attendere il 2026. Le compagnie hanno risposto al bando, ma hanno fatto delle offerte per il prossimo anno.

EasyJet ha partecipato al bando, portando però delle offerte che partiranno solo nell’estate 2026. Le offerte riguardano la rotta per Nizza (con due frequenze settimanali) e quella per Basilea, in Svizzera, anch’essa con due frequenze settimanali, che però prenderanno il via solo nell’estate del 2026. Anche Wizz Air Hungary attiverà una rotta stagionale per Katowice, con due frequenze settimanali, a partire dalla summer 2026. Bisognerà cioè attendere 10 mesi prima di poter vedere il primo atterraggio e decollo.

I voli per Lille, in Francia, e per Tirana, in Albania, sono già attivi nell’aeroporto di Comiso. Sono le uniche rotte rimaste dopo l’abbandono di Aeroitalia e delle altre compagnie aeree che operavano al “Pio La Torre” e che hanno via via deciso di concludere la loro operatività su Comiso.

I risultati del bando della Camera di Commercio sono dunque, in qualche modo, deludenti. Nessuna nuova rotta verrà attivata nelle prossime settimane, così come si era auspicato. Semplicemente, le rotte già esistenti con una programmazione estiva vengono confermate. Per le altre, bisognerà attendere la programmazione della nuova summer a partire dall’aprile 2026.

Nonostante possano sembrare tempi lunghi, sono in realtà tempi assolutamente normali per la programmazione delle compagnie aeree, che viene fatta sempre con largo anticipo.

Rimane però il dato oggettivo: per Comiso, nei prossimi mesi, cambierà poco o nulla. I tempi del rilancio si allungano.

Inoltre, colpisce il fatto che tra le rotte che usufruiranno di incentivi non ci siano destinazioni in passato molto gettonate: da Comiso si volava per Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Francoforte, Kaunas in Lituania, Parigi e Malta.

Entusiastiche le dichiarazioni del presidente della Camera di Commercio, Antonino Belcuore, e dell’amministratore delegato di SAC, Nico Torrisi; un po’ meno quelle del sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

Belcuore parla di “passo fondamentale per lo sviluppo dell’aeroporto di Comiso” e aggiunge: “Confidiamo che nei prossimi mesi, grazie a queste nuove rotte e a un piano di sviluppo mirato, si possano aprire altre prospettive per Comiso.”

Nico Torrisi si dice convinto che le nuove rotte serviranno a incrementare il turismo e aggiunge: “L’introduzione di queste nuove rotte garantirà ai passeggeri collegamenti diretti con alcune delle principali città europee, contribuendo così a una maggiore integrazione della nostra regione con altri mercati.”

