Aeroporto di Comiso, ecco le nuove rotte per Pisa, Bologna, Torino. Si vola dal 29 marzo

Tra 70 giorni si volerà da Comiso per Torino, Pisa e Bologna. Le tre rotte per i tre capoluoghi del Nord Italia saranno operate da Aeroitalia che si è aggiudicata il bando di gara del Libero Consorzio dei comuni di Ragusa che ha messo a disposizione degli incentivi per agevolare la compagnia.

Da oggi sono in vendita i biglietti aerei per le nuove rotte. Si volerà per Torino il lunedì e il venerdì. Lo stesso accadrà per Bologna: anche per la città emiliana si decollerà il lunedì e venerdì. Per Pisa, invece, si volerà il giovedì e la domenica. TI voli per Pisa inizieranno il 29 marzo, in coincidenza con la Summer, l’indomani sono programmati i voli per Bologna e Torino. I voli sarannoi venduti con le tariffe attualmente in vigore, seguendo le normali oscillazioni del mercato.

Torino, Pisa e Bologna sono città turistiche molto attrattive, ma sono soprattutto sedi universitarie molto attive e frequentate da molti studenti del sud est siciliano. Al Nord, inoltre, e soprattutto nella zona di Torino vivono molti lavoratori soprattutto del mondo della scuola che in Piemonte trovano situazioni più agevoli per l’inizio della loro carriera lavorativa.

Continuano, ovviamente, i voli per Roma e Milano, questi ultimi con la modalità della continuità territoriale, che prevede tariffe agevolate e fisse per i residenti in Sicilia. I voli per Roma e Milano, operati anche nel periodo natalizio, hanno consentito a molti studenti fuori sede di tornare a casa per le vacanze potendo usufruire di tariffe agevolate e, in alcuni casi, hanno consentito a genitori – agevolati dal fatto di essere residenti in Sicilia – di raggiungere le famiglie dei figli che vivono in Lombardia o nel Lazio.

