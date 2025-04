Aeroporto Comiso: partito il primo charter per Sharm el-Sheikh

Oggi è decollato il primo volo charter diretto a Sharm el-Sheikh dall’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso. Il collegamento, accolto con il tradizionale saluto del water cannon, è stato organizzato da Italgsa e Mayfair Jets, e offre pacchetti vacanza disponibili presso le agenzie di viaggio siciliane e i principali Tour Operator italiani. Sebbene il volo sia un passo positivo, l’aeroporto di Comiso rimane lontano dall’essere un punto di riferimento per il traffico internazionale, con pochi voli e una prospettiva di potenziamento che sembra ancora lontana.

Il collegamento con Sharm el-Sheikh è una delle poche nuove rotte internazionali per Comiso in vista dell’estate 2025. Accanto a questa, c’è anche il volo per Lille, che partirà ogni martedì a partire dall’8 aprile. Tuttavia, il futuro dell’aeroporto e delle sue rotte internazionali è ancora incerto, mentre si discute della possibile privatizzazione della società SAC, che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso.

Recentemente, il presidente della Regione Schifani ha chiesto di rinviare la nomina dei nuovi vertici di SAC, sollevando polemiche politiche. La decisione di non procedere con le nomine è vista da alcune forze politiche come un tentativo di gestire la privatizzazione degli aeroporti siciliani in modo centralizzato, senza alterare gli equilibri politici. Il Movimento 5 Stelle, in particolare, ha accusato Schifani di cercare di “gestire con un suo uomo” la privatizzazione degli scali, sollevando dubbi sulla trasparenza delle decisioni politiche che riguardano il futuro delle infrastrutture.

Mentre il volo charter per Sharm el-Sheikh rappresenta una novità positiva per l’aeroporto di Comiso, la questione della governance e la privatizzazione degli aeroporti siciliani rimangono temi caldi. Il dibattito politico sulla privatizzazione, e le incertezze che circondano la governance di SAC, potrebbero influire sulle prospettive di sviluppo futuro per lo scalo ibleo, che continua a lottare per aumentare la sua competitività nel panorama aeroportuale siciliano e nazionale.

