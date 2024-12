Volotea annuncia una nuova rotta Comiso-Lille

A partire dall’8 aprile 2025, l’aeroporto di Comiso vedrà l’attivazione di un nuovo collegamento internazionale grazie a Volotea, la compagnia aerea specializzata nel connettere città di piccole e medie dimensioni in Europa. Il nuovo volo, operato ogni martedì, collegherà il sud-est siciliano con Lille, la capitale delle Fiandre francesi, mettendo a disposizione oltre 10.400 posti durante l’anno.

Un’opportunità per il ragusano e per i turisti francesi

La nuova rotta rappresenta una straordinaria opportunità per l’intero territorio del sud-est siciliano. I turisti provenienti dal nord della Francia potranno immergersi nelle meraviglie del Ragusano, tra città barocche, riserve naturali, borghi antichi e una gastronomia di eccellenza. Parallelamente, il collegamento offrirà ai siciliani un punto di accesso diretto per esplorare il nord della Francia.

Dichiarazioni ufficiali

Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea, ha sottolineato il valore della nuova rotta per il turismo e la scoperta culturale: “Siamo pronti a scendere in pista con questa novità per Comiso. Grazie al nuovo collegamento, i passeggeri francesi potranno pianificare una vacanza nel sud della Sicilia, scoprendo le sue bellezze uniche tra storia, cultura e gastronomia. E naturalmente, il meraviglioso mare che caratterizza questa parte dell’isola.”

Anche Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC, ha evidenziato l’impatto strategico del collegamento: “Il nuovo volo Comiso-Lille rappresenta un passo importante per rafforzare le connessioni del nostro scalo con l’Europa. Amplierà la mobilità dei passeggeri e potenzierà il ruolo dell’aeroporto di Comiso come volano di sviluppo economico e culturale. Questo collegamento darà un impulso significativo al turismo incoming, valorizzando le straordinarie bellezze storiche, artistiche e naturali del nostro territorio.”

