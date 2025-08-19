L’Argentina è sotto choc per una grave emergenza sanitaria: 87 pazienti sono morti in diversi ospedali del Paese dopo aver ricevuto un medicinale contaminato da batteri. Il caso ha già scatenato un’inchiesta giudiziaria di ampia portata. Secondo quanto dichiarato dal giudice Ernesto Kreplak al quotidiano La Nación, i decessi si sono verificati in ospedali delle […]
Adolescenti iperconnessi Ragusa: tra social, videogame e rischi digitali. L’indagine
19 Ago 2025 10:35
La maggior parte degli adolescenti della provincia di Ragusa trascorre online gran parte della giornata: il 65% utilizza lo smartphone per oltre sei ore al giorno, mentre quasi tutti (97%) sono attivi su WhatsApp. Inoltre, sette ragazzi su dieci frequentano TikTok e Instagram, e il 71% gioca quotidianamente ai videogame.
Sono i dati della prima indagine sull’uso dei device in età preadolescenziale e adolescenziale, denominata “Adolescenti navigati”, coordinata dal pedagogista Giuseppe Raffa, responsabile dell’ambulatorio antibullismi dell’ASP di Ragusa. Lo studio ha coinvolto circa 250 ragazzi tra gli 11 e i 18 anni.
Rischi per adolescenti iperconnessi a Ragusa
“I numeri confermano che siamo di fronte a una generazione iperconnessa – spiega Raffa – che rischia di sviluppare forme di tecnodipendenza. Stare troppe ore online può compromettere attenzione, memoria e qualità del sonno, oltre a incidere sulle relazioni reali”.
Gli esperti sottolineano l’importanza del digital detox, momenti condivisi tra genitori e figli per ristabilire un equilibrio e recuperare tempo di qualità nella vita quotidiana.
Prevenzione digitale per adolescenti iperconnessi a Ragusa
I dati sono stati raccolti dall’ASP di Ragusa durante eventi sportivi come il Campionato italiano di beach volley a Marina di Modica e il beach soccer a Scoglitti, contesti scelti per avvicinare i ragazzi e favorire il dialogo diretto con le famiglie.
“La prevenzione – aggiunge Raffa – comincia in famiglia e prosegue a scuola: educare a un uso responsabile della rete è oggi una priorità. I ragazzi sanno che esistono rischi, ma non riescono a staccarsi: per questo occorre accompagnarli, con fermezza e ascolto, verso un uso più consapevole delle tecnologie”.
