Addio al “Pozzo ra ‘za Vanna”, luogo simbolo della scogliera ovest di Sampieri

Il ciclone Harry ha “spazzato” anche questo luogo che ha ispirato abbracci e baci ad appassionati innamorati, che ha richiamato tantissime persone e turisti per la curiosità del luogo, che ha fatto, perchè no, la storia della borgata. Il “Pozzo ra ‘za Vanna” è scomparso. La forza del mare, al momento, lo ha cancellato. Si spera solo che possa essere veramente un fenomeno temporaneo ed il sito possa ritornare già prima dell’estate a mostrare quella voragine che esso è. Il “Pozzo ra ‘za Vanna” si trova in corrispondenza con la via Milano sul versante ovest della borgata di Sampieri. Decenni e decenni di appelli per opere di consolidamento al fine di mantenere in vita una testimonianza storica avvolta nella nebbia. Sul versante est del centro rivierasco a Punta Pisciotto l’ex Formace Penna e sul versante ovest il “Pozzo ra ‘za Vanna” da dove, su un camminamento impervio, si raggiunge la civettuola spiaggetta di Costa di Carro. Una passeggiata lungo la costa sampierota dopo l’evento calamitoso del ciclone Harry ha portato alla scoperta della scomparsa del Pozzo. Un appassionato di natura e storia che ha immortalato il sito amato da sempre ed oggi cancellato.

Sampieri e la sua storia di piccolo borgo costiero.

Sue tracce si trovano già nel Tredicesimo secolo quando i geografi arabi la davano come “Marsa Siklah”, Porto di Scicli, per essere punto di attracco delle imbarcazioni provenienti dal Nord Africa e luogo di commercio ittico rafforzato anche dalla presenza sulla costa di alcune costruzioni tipiche a magazzini poi convertite a case di villeggiatura. Il “Pozzo ra ‘za Vanna” pare sorgesse nei pressi di un piccolo tempio in onore di Apollo Archegete anche se non c’è alcuna certezza su questo racconto. Oggi l’amarezza che si esso non rimane nulla, solo il ricordo.

