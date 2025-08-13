Addio ad Alfredo Diana, protagonista di oltre mezzo secolo di agricoltura italiana

Il mondo dell’agricoltura italiana perde una delle sue figure più autorevoli. Si è spento ieri a Napoli, all’età di 95 anni, il Marchese Alfredo Diana, lasciando un vuoto incolmabile nel settore primario nazionale.

Confagricoltura Ragusa, attraverso il Presidente, il Direttore e il Direttivo, esprime profonda commozione e cordoglio, ricordando Diana come un uomo capace di coniugare visione e radici, tradizione e innovazione.

Una vita spesa per la terra e per il Paese

Diana ha attraversato oltre mezzo secolo di storia agricola italiana, costruendo ponti tra generazioni di imprenditori e istituzioni. Dall’esordio negli anni ’50 come giovane imprenditore fino agli incarichi di massima responsabilità – tra cui la presidenza di Confagricoltura e il ruolo di Ministro dell’Agricoltura – ha sempre mantenuto un contatto diretto con la terra e le sue dinamiche produttive. Alfredo Diana è stato presidente di Confagricoltura dal 1969 al 1977, associazione agricola nella quale ha apportato cambiamenti radicali in un periodo di completa trasformazione dell’agricoltura.

Con Confagricoltura ha contribuito anche alle politiche comunitarie di settore. Politico impegnato per il miglioramento dell’agricoltura: Alfredo Diana è stato infatti parlamentare europeo, poi senatore della Repubblica Italiana per due mandati facendo parte della Commissione Agricoltura (anche come Vicepresidente) quindi Ministro dell’Agricoltura nel primo governo di Giuliano Amato e per la seconda volta nel Governo di Carlo Azeglio Ciampi. Cavaliere del lavoro dal 1975 e presidente dal 1981 al 2001 della Federazione dei Nazionale dei Cavalieri del lavoro (poi Presidente Emerito e Decano dell’Ordine al Merito del Lavoro) e accademico emerito dell’Accademia dei Georgofili.

Per il territorio ragusano, che condivide con lui l’appartenenza a una Sicilia agricola fatta di competenza, tenacia e apertura ai mercati, la sua scomparsa segna la fine di un’epoca.

L’eredità di un leader del settore agricolo

Uomini come Alfredo Diana hanno saputo trasformare l’agricoltura da settore marginale a comparto strategico per l’economia italiana. Oggi, mentre il settore affronta nuove sfide – dalla sostenibilità ambientale alla digitalizzazione – il suo esempio ricorda che ogni innovazione nasce dall’ascolto di chi lavora ogni giorno nei campi e nelle aziende.

Il cordoglio di Confagricoltura Ragusa

“Confagricoltura Ragusa – si legge nella nota – esprime la propria vicinanza al figlio Gerardo, già presidente di Federsicilia, alla famiglia e a quanti hanno condiviso con Alfredo Diana questo straordinario percorso umano e professionale”.

