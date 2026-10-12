L’ultimo saluto a Carola Battaglia, la diciottenne di Vittoria morta nell’incidente in Brianza: il cordoglio della sua città

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L’ultimo saluto a Carola Battaglia, la giovane vittoriese morta dieci giorni fa nell’incidente che si è verificato in Brianza, dove la giovane diciottenne risiedeva da molti anni. Carola era nata a Vittoria, ma presto si era trasferita con la famiglia in Lombardia.

Il funerale si svolgerà nella chiesa di San Giovanni Evangelista alle ore 15 e sarà officiato dal parroco, don Eugenio Boriotti.

L’incidente si era verificato nella tarda serata del 2 ottobre a Roncello, in provincia di Monza – Brianza. Carola era al volante della sua Fiat 500 e si è scontrata con un’Audi. La giovane è stata soccorsa e portata in ospedale ma è spirata pochi minuti dopo. Un altro ragazzo che si trovava in auto, sedicenne, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda. Le sue condizioni sono gravi, ma negli ultimi giorni si è avuto un leggero miglioramento. L’uomo che si trovava alla guida dell’auto, dopo l’incidente si era allontanato, ma si è poi presentato alla caserma. È stato arrestato e successivamente ammesso ai domiciliari. Dovrà rispondere di omicidio stradale. Dopo il funerale Carola sarà seppellita nel cimitero di Busnago.

Vari i messaggi di cordoglio partiti da Vittoria, dai parenti e dai tanti amici della famiglia. Anche il sindaco Francesco Aiello e l’amministrazione comunale ha inviato un messaggio con un telegramma per esprimere la vicinanza della città alla madre, al padre e ai due fratelli di Carola

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