Circonvallazione di via Noce a Scicli: tempi lunghi per la riapertura

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C’è da mettersi l’animo in pace, come si usa dire nei casi di ritardi su ritardi. I tempi di attesa sono lunghi. I lavori, avviati nel settembre dello scorso anno, si sono dilatati maggiormente per il ritrovamento di alcune opere interrate che interferiscono con il tracciato del canale che si sta realizzando per regimentare le acque meteoriche che allagano il viale 1° Maggio e che nella fase di progettazione non erano state captate.

Dopo un primo intervento che ha portato alla individuazione dell’inghippo tecnico – causa del fermo dei lavori -, si dovrebbe iniziare per evitare che l’opera rimanga ferma e comprometta la circolazione, come sta succedendo da un anno a questa parte, sulla circonvallazione ovest della città.

“Dopo la pulizia dell’area di valle, invasa da fitta vegetazione, sono state rinvenute acque sorgive con portata continua anche in tempo asciutto e opere interrate interferenti con il tracciato del canale, cioè una cisterna ed un pozzetto della rete consortile, non rilevabili in fase di progettazione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Enzo Giannone – i lavori sono stati sospesi proprio un anno fa ed è stata redatta una perizia di variante che ha modificato il tracciato e il profilo del canale di valle sostituendo il canale di scarico a cielo aperto a valle con una rete di collettori”.

“Lungo la via Noce, il collettore di progetto, di grande diametro, richiede scavi profondi – spiega l’amministratore comunale – in una sede stradale ristretta, a ridosso dei fabbricati e dei sottoservizi esistenti. Per la sicurezza dei lavoratori e la stabilità degli edifici e della strada, le pareti degli scavi devono essere sostenute con moduli di blindaggio, che impongono di procedere per tratti brevi e successivi. Attualmente i lavori procedono per tratti con i moduli di blindaggio e le opere di valle, le più complesse dal punto di vista idraulico, sono in fase di completamento. I disagi legati alla chiusura della via Noce, arteria importante per il traffico cittadino – conclude Giannone -, sono temporanei e necessari per realizzare un’opera che proteggerà stabilmente il quartiere e la viabilità dagli allagamenti tanto deprecati in questi anni”.

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