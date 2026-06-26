Addio a GIorgio e Pina, uniti nella vita e nella morte: la tragedia sulla Ragusa-Santa Croce

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RAGUSA — Una ferita profonda stringe l’intera comunità di Ragusa, sconvolta da un destino crudele che ha strappato all’affetto dei propri cari due figure profondamente unite. Giorgio Poidomani, ex dipendente Anic in pensione di 90 anni, e la moglie Pina Firrincieli, di 85 anni, sono deceduti a poche ore di distanza l’uno dall’altra, a seguito delle gravissime ferite riportate in un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 24 giugno.

Il violento scontro frontale si è consumato intorno alle ore 15:30 lungo la strada provinciale 60, la nota “Malavita” che collega Ragusa a Santa Croce Camerina, precisamente in contrada Mendolilli. I coniugi viaggiavano come passeggeri a bordo di una Toyota Yaris condotta da un parente, quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, il mezzo si è scontrato frontalmente con un pickup Ford.

L’impatto è stato violentissimo, lasciando immediatamente presagire le condizioni critiche dei due anziani coniugi. I soccorsi, scattati tempestivamente, hanno trasportato i feriti in codice rosso presso l’ospedale. Per Giorgio Poidomani, purtroppo, il quadro clinico è precipitato quando il suo cuore ha cessato di battere. La moglie, Pina Firrincieli, ha lottato con tutte le sue forze in condizioni gravissime, ma si è spenta in serata, ricongiungendola tragicamente al consorte a poche ore dal suo addio. Tutti gli occupanti dei mezzi coinvolti, compreso il conducente del pickup, sono originari di Ragusa.

ìTantissimi i messaggi di vicinanza giunti in queste ore ai familiari travolti da un dolore così improvviso.

I funerali

I funerali congiunti di Giorgio Poidomani e Pina Firrincieli avranno luogo domani, sabato 27 giugno 2026, alle ore 11:30, nella Chiesa Parrocchiale di San Pio X a Ragusa. Sempre all’interno della parrocchia, a partire dalle ore 9:00, si riceveranno le visite di cordoglio.

Per espressa volontà della famiglia, le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza e si dispensa dalle visite presso l’abitazione. Le condoglianze da parte della redazione di Ragusaoggi.it

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