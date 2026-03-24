Addio a Gino Paoli: si è spento a 91 anni

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Gino Paoli, morto all’età di 91 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia, che in una nota ufficiale ha dichiarato: “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, chiedendo al contempo la massima riservatezza.

Nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, Gino Paoli è stato uno dei più grandi protagonisti della musica leggera italiana. La sua carriera, lunga oltre sessant’anni, ha regalato al pubblico brani indimenticabili come Il cielo in una stanza, La gatta, Che cosa c’è, Senza fine, Sapore di sale e Una lunga storia d’amore. Tra i successi più celebri anche Quattro amici, con cui vinse il Festivalbar 1991.

Paoli ha partecipato a cinque edizioni del Festival di Sanremo, diventando un simbolo della canzone italiana sia in Italia che all’estero. La sua musica ha attraversato generazioni, segnando la storia culturale e musicale del Paese con uno stile unico e una capacità straordinaria di raccontare emozioni e storie di vita quotidiana.

Il suo contributo alla musica italiana resta indelebile: Gino Paoli non è solo un cantautore, ma un’icona della nostra storia culturale, capace di trasformare le parole in melodie senza tempo. L’Italia oggi ricorda un artista che ha saputo parlare al cuore di milioni di persone con poesia, semplicità e profondità emotiva.

© Riproduzione riservata