Addio a Dina Accardi, una delle colonne portanti del Liceo Scientifico di Ragusa

Per molti è stata una seconda mamma, come ricordano oggi alcuni suoi ex studenti sui social nel giorno della sua scomparsa. Per altri è stata la temutissima professoressa Dina Accardi, la rigorosa docente di matematica del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Ragusa, dove per decenni ha insegnato a generazioni di giovani. Ma per tutti è stata l’insegnante che ha saputo mettere in riga gli studenti, preparandoli al futuro.

Centinaia, forse migliaia di volte, avrà ripetuto ai suoi ragazzi, per spronarli e prepararli alla vita: “All’università nessuno sarà lì ad aiutarvi, quindi qui al liceo impegnatevi per costruire le basi, studiate per il vostro futuro.” Parole che molti adolescenti, all’epoca, trovavano fastidiose come una predica, ma che, una volta arrivati all’università, hanno riconosciuto come verità preziose. Quelle non erano semplici ammonimenti, ma autentiche lezioni di vita.

La professoressa Dina Accardi non si limitava a insegnare matematica: offriva ai suoi studenti strumenti per crescere, capire se stessi e affrontare le sfide del futuro. Era una guida severa, a volte spigolosa e rigida, ma sempre animata da un obiettivo: spronare i giovani a uscire dalla propria comfort zone, quella che spesso la famiglia offre, per affrontare il mondo con consapevolezza.

Dietro l’immagine della docente ferrea si celava, però, una donna moderna, socievole e anche divertente, qualità che svelava solo ai più meritevoli o durante le gite scolastiche. Una volta maturati e usciti dal liceo, quegli adolescenti diventavano per lei giovani adulti, e come tali li trattava: con rispetto e alla pari.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di commozione e cordoglio sui social, accompagnata da molti messaggi di ringraziamento. Tra questi, si unisce anche un grazie speciale da parte di chi vi scrive, suo ex studente, che le deve un insegnamento prezioso: la responsabilità verso il proprio futuro. Aveva 81 anni. I funerali si svolgeranno questo venerdì alle 15,15 presso la chiesa Maria SS. Annunziata. Alla famiglia e al fratello Elio le condoglianze della redazione di Ragusaoggi.it

© Riproduzione riservata