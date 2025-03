Addio a Bruno Pizzul, storica voce della Nazionale: si è spento a 86 anni

Il mondo del giornalismo sportivo piange la scomparsa di Bruno Pizzul, storica voce del calcio italiano. Il celebre telecronista si è spento all’età di 86 anni all’ospedale di Gorizia, dove era ricoverato da alcune settimane.

Pizzul era nato a Cormons (Udine) l’8 marzo 1938 ed è stato per decenni un punto di riferimento per gli appassionati di calcio, soprattutto grazie alle sue telecronache delle partite della Nazionale italiana, ruolo che ha ricoperto fino al 2002.

Una carriera tra calcio e giornalismo

Da giovane calciatore, aveva militato in diverse squadre prima di laurearsi in Giurisprudenza. Nel 1969 il passaggio in Rai, dove ha costruito una carriera straordinaria, diventando uno dei giornalisti più amati e riconoscibili d’Italia. La sua voce ha accompagnato generazioni di tifosi, raccontando le gesta della Nazionale in Mondiali ed Europei.

Ma il suo interesse non si limitava solo al calcio: era un grande conoscitore di diverse discipline sportive, che ha commentato con passione e competenza nel corso della sua lunga carriera.

Un legame indissolubile con il Friuli

Nonostante la carriera lo avesse portato lontano, Pizzul non ha mai interrotto il legame con la sua terra. Negli ultimi anni era tornato a vivere in Friuli, continuando a collaborare con quotidiani, televisioni e radio, in particolare con il Messaggero Veneto, dove curava una rubrica di calcio.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel giornalismo sportivo italiano, ma la sua voce e il suo stile inconfondibile resteranno nella memoria di tutti gli appassionati.

