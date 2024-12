Ad Ispica la notte bianca. Ecco quando e il programma completo

Tutto pronto ad Ispica per l’attesa Notte Bianca che si terrà domani 28 dicembre dalle 18:00. I dettagli dell’evento, che si inserisce nel ricco programma del Natale di Ispica “ Luci e Tradizioni” organizzato dalla Pro Loco Spaccaforno in collaborazione con il Comune di Ispica, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e l’Assessorato regionale Sport, Turismo e Spettacolo, sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa a Palazzo di città alla presenza del sindaco Innocenzo Leontini, dell’assessore al Turismo e allo Spettacolo Lorenzo Ricca, dell’assessore Marco Santoro, dell’assessore allo sviluppo economico Tonino Cafisi, dell’assessore Massimo Dibenedetto, il consigliere Carmelo Denaro e del Presidente del Consiglio Comunale Titta Genovese.

“Un altro evento organizzato dalla Pro Loco Spaccaforno che animerà la città-ha dichiarato il sindaco Leontini- e la renderà appetibile anche nel periodo invernale e che consentirà a quanti parteciperanno di poterla visitarla di notte quando è ancora più suggestiva. Una notte bianca all’insegna della civiltà, della raffinatezza e del divertimento”

La Notte Bianca coinvolgerà tutto corso Garibaldi fino ad arrivare a Piazza Unità d’Italia. Concerti, performance artistiche e musicali con la presenza di Claudio DiGiacomo Dj e Giuseppe Santoro Dj e tante sorprese caratterizzeranno l’evento. Grande attesa per la famosa dj Renee la Bulgara conosciutissima tra i giovani e gli amanti della musica anni ‘90.

“Un evento realizzato grazie alla sinergia tra pubblico e privato a costo zero per il Comune-ha dichiarato l’assessore al Turismo e allo Spettacolo Lorenzo Ricca-che coinvolgerà tutti i cittadini e farà concludere questo 2024 all’insegna del sano divertimento”

Per l’assessore Marco Santoro questo evento è stato fortemente voluto e pensato sopratutto per i giovani “abbiamo voluto rispondere alle esigenze dei giovani ispicesi che desideravano un evento che li vedesse protagonisti nella loro città” Anche l’assessore Cafisi ha sottolineato l’importanza dell’evento per chiudere in bellezza quest’anno e rispondere ancora una volta alle sollecitazioni delle attività commerciali che saranno parte integrante della Notte Bianca.

L’assessore Massimo Dibenedetto sottolinea il massimo impegno della Polizia Locale e della Stazione dei Carabinieri di Ispica nell’assicurare la sicurezza, in queste particolari serate, in moda da permettere ai cittadini, alle famiglie e ai giovani, la possibilità di divertirsi senza preoccupazione.



