Accoltellamento nella notte a Scoglitti. Sangue nel cuore della movida

di Francesca Cabibbo – Un accoltellamento nella notte a Scoglitti. In pieno centro, nel cuore della movida estiva. È accaduto intorno all’1,30, nella zona di via Napoli, nei pressi dell’unica farmacia della frazione. Un uomo ha avuto un breve alterco con un’altra persona e, poco dopo, ha impugnato un coltello e lo ha colpito due volte all’altezza dello stomaco.

L’uomo è stato trasportato in ospedale. Le due ferite, per fortuna, non sono gravi e non hanno leso organi vitali. La prognosi è di 10 giorni. L’uomo è stato medicato ed ha già lasciato l’ospedale.

La Polizia ha fermato il presunto feritore. Gli uomini del commissariato, insieme ai carabinieri, sono arrivati pochi minuti dopo. Pare che il presunto aggressore sia già stato individuato e fermato, ma questa circostanza non è stata confermata dagli inquirenti.

La Polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Pare che l’alterco sia scoppiato all’improvviso. Il protagonista della vicenda e la vittima pare stessero passeggiando normalmente in strada, insieme alle famiglie. Nella zona c’erano anche altre persone. Via Napoli è un crocevia naturale di auto e di persone che camminano a piedi per dirigersi nei luoghi della movida e nella vicinissima piazza Cavour. Una delle ipotesi potrebbe essere uno sguardo di troppo, o un atteggiamento che ha fatto scatenare l’ira dell’uomo che si è avvicinato ad un’altra persona e ha cominciato a gridare. Dopo un breve e concitato alterco l’uomo avrebbe estratto un coltello colpendo all’addome il suo avversario, procurandogli due ferite per fortuna non gravi. La Polizia sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, anche con l’aiuto dei presenti. Come detto, i due uomini erano in compagnia delle mogli e nel luogo erano presenti anche altre persone.

