Acate, tragedia in via Marconi: pitbull uccide un pinscher e ferisce il proprietario. Si cerca il padrone dell’animale

Paura questo pomeriggio ad Acate, in via Marconi, dove un pitbull ha aggredito e ucciso un piccolo pinscher, azzannando anche il proprietario del cagnolino, intervenuto disperatamente per salvarlo.

La vittima dell’aggressione è un 69enne, ex carabiniere in pensione, che ha riportato una ferita alla mano causata dal morso del pitbull. L’uomo è stato trasportato in ospedale, dove è stato medicato: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, il pitbull — che indossava regolarmente il collare, ma non era microchippato — avrebbe improvvisamente assalito il pinscher, senza che il proprietario potesse impedirlo. Dopo l’accaduto, il cane è stato legato, segno che non avrebbe mostrato aggressività nei confronti delle persone presenti.

Adesso le autorità stanno cercando di individuare il proprietario del pitbull, che dovrà chiarire la dinamica dell’accaduto e spiegare come il proprio animale potesse trovarsi libero in strada: se sia fuggito da un’abitazione o se si sia liberato durante una passeggiata. A darne notizia il quotidiano La Sicilia, foto di repertorio.

