Acate, in arrivo 27 telecamere per la sicurezza

Ad Acate sta per essere avviata una svolta sul fronte della sicurezza urbana. Nel giro di poche settimane verrà completata l’installazione di 27 telecamere di videosorveglianza, dislocate tra gli ingressi della città, i punti nevralgici come le scuole e la frazione marinara.

A darne notizia è il sindaco Gianfranco Fidone.

Un “primato negativo” che diventa storia

Il primo cittadino ha ricordato come Acate fosse tra i pochissimi Comuni siciliani privi di sistemi di controllo elettronico. Una condizione che, secondo Fidone, rappresentava “un primato negativo e una condizione inaccettabile”. Da qui la decisione di accelerare su un progetto che oggi diventa realtà.

Copertura capillare e nuove prospettive

Il piano prevede l’installazione di 27 occhi elettronici, collocati in punti strategici del territorio per garantire un monitoraggio costante e una copertura efficace delle aree sensibili. Ma, come chiarisce il sindaco, questo è solo l’inizio: “Le telecamere non sono un intervento fine a se stesso, ma il primo tassello di una strategia più ampia. Abbiamo già partecipato a un bando da 150.000 euro per potenziare ulteriormente i sistemi di sicurezza e controllo del territorio”.

