Illuminazione e videosorveglianza nei porticcioli di Donnalucata e Sampieri

Si parte con due nuovi progetti, uno per il porticciolo di Donnalucata ed uno per l’approdo portuale di Sampieri piccolo di dimensioni ma importante dal punto di vista trategico per un rilancio turistico di questa parte della costa sciclitana. Due infrastrutture carenti di servizi sui quali la giunta Marino ha deciso di intervenire. L’approvazione in conferenza di servizi dei due progetti è stato l’atto necessario per la partecipazione al bando “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” in attuazione della Misura 1.43 del PO FEAMP 2014/2020.

I due progetti, richiesta fondi.

Prevista la realizzazione di un impianto di illuminazione e videosorveglianza e l’installazione di segnali di emergenza e avviso a mare sia al moletto di Sampieri. Per Sampieri è la prima volta che si chiedono questi interventi mentre per il porticciolo di Donnalucata sarà l’occasione per sostituire quelli non funzionanti. In entrambe le infrastrutture si prevede la realizzazione di parabordi ai bracchi portuali e, solo per Sampieri, la consegna di un trattore per il traino delle imbarcazioni. Il costo degli interventi ammonta a 250 mila euro per Donnalucata ed altrettanti 250 mila euro per Sampieri.

Approvati i due progetti in conferenza di servizio

In conferenza di servizi, che si è tenuta mercoledì scorso, è stato rilasciato parere favorevole ai due progetti. “L’obiettivo è quello di poter ottenere le risorse necessarie per dotare le marinerie locali di infrastrutture all’altezza delle proprie esigenze, attraverso interventi che riteniamo importanti per la loro funzionalità – spiega il sindaco Mario Marino – e cioè la realizzazione di un impianto di illuminazione e videosorveglianza, l’installazione di segnali di emergenza e avviso a mare sia al moletto di Sampieri, per la prima volta, che al porticciolo di Donnalucata, in sostituzione di quelli non funzionanti e la realizzazione di parabordi e, solo per Sampieri, la consegna di un trattore per il traino delle imbarcazioni. Sono interventi importanti per la piccola marineria che opera nella zone e per i diportisti. Gli interventi in progetto rappresentano delle opere che permetteranno la piena funzionalità delle due infrastrutture usufruite dalle nostre marinerie. Da tempo viene richiesta l’installazione di paratoie e con esse anche nuovi segnali di

esse anche nuovi segnali di emergenza e di allarme”.