Abbraccio con furto a Modica. I carabinieri avvisano: attenti a quelle due donne!

I carabinieri di Modica stanno indagando su un episodio inquietante di microcriminalità che ha scosso la tranquillità del centro storico, riportando l’attenzione su una tecnica di furto subdola e ormai tristemente nota: quella dell’abbraccio.

Il fatto si è verificato in corso Umberto, in pieno centro. Secondo quanto ricostruito, un uomo è stato avvicinato da due donne mentre si trovava a bordo della propria auto, ferma lungo la strada. Le due si sarebbero mostrate fin da subito cordiali, instaurando un dialogo apparentemente innocuo, fatto di sorrisi e atteggiamenti confidenziali, tanto da indurre la vittima ad abbassare la guardia.

Proprio approfittando di quel momento di distrazione e del contatto fisico, le donne sarebbero riuscite, con un gesto rapido a sfilare la collanina d’oro che l’uomo portava al collo. Un’azione fulminea, avvenuta senza che la vittima se ne accorgesse nell’immediato. Solo dopo l’allontanamento delle due, l’uomo ha realizzato di essere stato derubato.

L’episodio è stato subito denunciato ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità delle responsabili. Gli investigatori stanno ora passando al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero rivelarsi decisive per ricostruire i movimenti delle due donne prima e dopo il furto e per giungere alla loro identificazione.

L’accaduto ha destato preoccupazione tra residenti e commercianti, poiché colpisce una delle aree più frequentate della città. Le forze dell’ordine rinnovano l’invito alla massima prudenza, soprattutto nei confronti di persone che si avvicinano con pretesti futili o con eccessiva confidenza fisica. Particolare attenzione è raccomandata agli anziani e a chi si trova da solo.

Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nel centro storico e che conferma come, anche in contesti apparentemente tranquilli, sia fondamentale non abbassare mai la guardia.

Foto: repertorio

