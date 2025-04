A19, riapre lo svincolo di Enna: ancora grande la sfida della viabilità siciliana

È tornato completamente percorribile da oggi lo svincolo di Enna sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Una tappa importante per la mobilità dell’isola, celebrata questa mattina con la cerimonia ufficiale di riconsegna dell’infrastruttura, alla presenza del presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario per i lavori sulla A19, Renato Schifani, e dell’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme.

Dopo l’apertura delle rampe in direzione Catania, avvenuta a Ferragosto 2024, da oggi anche quelle in direzione Palermo sono finalmente fruibili, segnando il completamento di un’importante opera di risanamento. La riapertura dello svincolo rappresenta un nuovo passo nel percorso di riqualificazione dell’A19, arteria strategica per lo sviluppo della Sicilia.

Foto: Tele Nicosia

