A Vittoria e Scoglitti ordinanza anti-degrado: divieti su alcol, bivacco e assembramenti

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Più sicurezza urbana, maggiore decoro e una migliore vivibilità degli spazi pubblici. Con questi obiettivi il Sindaco Francesco Aiello ha firmato l’Ordinanza n. 52 del 10 giugno 2026, un provvedimento che introduce una serie di misure restrittive valide a Vittoria e nella frazione di Scoglitti.

L’intervento amministrativo arriva in risposta a diversi episodi registrati negli ultimi mesi, tra cui schiamazzi, risse, atti vandalici, consumo eccessivo di alcol e comportamenti ritenuti contrari alla civile convivenza in varie aree sensibili del territorio.

Le aree interessate e le criticità segnalate

Nel mirino dell’ordinanza figurano alcune zone particolarmente frequentate e spesso al centro di segnalazioni da parte dei residenti, tra cui Piazza del Popolo, Via Cavour, Piazza Sorelle Arduino e diversi punti della frazione marinara di Scoglitti.

Secondo quanto riportato dall’Amministrazione comunale, in queste aree si sarebbero verificati fenomeni di disturbo della quiete pubblica, occupazione impropria degli spazi e situazioni di degrado urbano.

Divieti e nuove regole fino al 30 ottobre 2026

Il provvedimento resterà in vigore fino al 30 ottobre 2026 e introduce una serie di limitazioni mirate al controllo degli spazi pubblici.

Tra le principali misure figurano il divieto di assembramenti non legati alla normale fruizione delle aree pubbliche, il divieto di bivacco e l’obbligo di mantenere comportamenti rispettosi del decoro urbano.

Previsto inoltre il divieto di attività ludiche o sportive potenzialmente pericolose per i passanti, come l’utilizzo di palloni, biciclette, monopattini, pattini e skateboard nelle aree pedonali, nelle piazze e nei parchi comunali.

Stretta su alcol e consumo all’aperto

Un capitolo specifico dell’ordinanza riguarda la regolamentazione della vendita e del consumo di bevande alcoliche. Sono previste restrizioni per la vendita da asporto e limitazioni al consumo all’aperto di bevande in vetro o lattina, con l’obiettivo di ridurre situazioni di rischio e garantire maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione.

Il Sindaco Aiello: “Strumento per tutelare la convivenza civile”

“Questa ordinanza non ha finalità punitive, ma rappresenta uno strumento necessario per tutelare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e il decoro della nostra città”, ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello.

Il primo cittadino ha sottolineato come il provvedimento nasca dall’ascolto delle segnalazioni dei residenti e dalla necessità di intervenire su fenomeni che incidono sulla qualità della vita urbana.

“L’obiettivo – ha aggiunto – è permettere a famiglie, bambini, anziani e cittadini di vivere serenamente piazze, vie e luoghi di aggregazione nel rispetto delle regole”.

Appello al senso civico

L’Amministrazione comunale ha infine rivolto un appello alla collaborazione di cittadini italiani e stranieri, affinché le nuove misure possano contribuire a rendere Vittoria e Scoglitti luoghi più sicuri, ordinati e rispettosi del bene comune.

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