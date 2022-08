A Vittoria dal 5 Settembre arriva il nuovo dirigente del Commissariato. E’ Andrea Monaco

Il Vice Questore Andrea Monaco, 39 anni, in foto, è il nuovo Dirigente del Commissariato di PS di Vittoria. Dal 5 settembre, prenderà il posto del dr. Alessandro Sciacca.

Andrea Monaco, 39 anni, originario di Comiso, vanta un ottimo curriculum. Tante le operazioni condotte durante la sua carriera

Tra le operazioni di polizia condotte nella città di Lentini spicca quella del 24 gennaio 2020 con l’arresto, a conclusione di un’attività di indagine lampo, di un noto pregiudicato locale, resosi latitante in quanto destinatario della Misura Restrittiva della libertà personale della custodia cautelare in carcere.

Nel mese di febbraio – quella relativamente al duplice omicidio avvenuto nelle campagne di contrada Xirumi con il conseguente arresto di due persone e poco dopo l’arresto di un pericoloso ricercato internazionale svizzero, destinatario di richiesta d’arresto provvisorio a scopo di estradizione per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, pornografia minorile detenzione abusiva di armi, riciclaggio di denaro, estorsione e guida senza patente. Nello specifico il pericoloso latitante veniva fermato personalmente dal dirigente Andrea Monaco , unitamente ad altri due colleghi liberi dal servizio, all’interno di un noto ristorante Lentinese.

27 giugno 2020 – l’arresto di una donna per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in quanto, a seguito di controllo su strada esteso poi all’abitazione della stessa, venivano rinvenuti ben 177,5 grammi di cocaina occultati nel vano scala dell’immobile che se immessi sul mercato avrebbero fruttato più di 25 mila euro

16 settembre 2020 l’ arresto di un noto pregiudicato lentinese per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente e detenzione abusiva di armi anche da guerra, oltre ad un ingente quantitativo di munizionamento. Tale delicata attività di polizia giudiziaria ha assunto particolare rilevanza in quanto ha rappresentato il più ingente sequestro di armi anche da guerra e munizioni dell’ultimo decennio nella provincia di Siracusa.

8 ottobre 2020 – l’arresto, nell’ambito di mirata attività di Polizia Giudiziaria finalizzata al contrasto dei fenomeni criminosi di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, di un noto pregiudicato lentinese, con precedenti specifici, per i reati di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi da guerra e munizioni.

10 ottobre 2020 – l’arresto in esecuzione di fermo di indiziato di delitto di un pericoloso criminale lentinese, responsabile dell’omicidio di un uomo e del ferimento di un altro soggetto avvenuto a Lentini in pieno centro nella mattinata del 10 ottobre 2020. Resosi latitante a seguito dei fatti di sangue, il pericoloso omicida veniva rintracciato dal dirigente Monaco e da personale della squadra investigativa del Commissariato di Lentini nella tarda serata del 14 ottobre all’interno di un casolare abbandonato nelle campagne di Carlentini, in possesso di una Mitragliatrice tipo “Skorpion” con matricola abrasa e con caricatore provvisto di 9 cartucce cal. 7.65.

3 dicembre 2021 – esecuzione di tre misure cautelari personali nei confronti di altrettanti soggetti lentinesi, consistenti nella misura cautelare degli arresti domiciliari e dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza in casa durante le ore notturne e con prescrizione di presentazione alla Polizia Giudiziaria, emesse dal Gip del Tribunale di Siracusa, perché raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

In particolare tali misure sono scaturite da un’importante attività investigativa in materia di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” avviata nel mese di Gennaio del 2020 e conclusa nel mese di novembre dello stesso anno con l’operazione denominata “Pandemonium” che ha visto coinvolti a vario titolo, in concorso tra loro, numerosi pregiudicati locali e per la quale appunto nel mese di dicembre del 2021 sono state emesse da parte dell’autorità giudiziaria competente, le tre misure cautelari in questione.

15 marzo 2022 l’arresto in esecuzione di fermo di indiziato di delitto, unitamente a personale della Squadra Mobile di Siracusa, di un soggetto resosi responsabile del reato di omicidio aggravato nei confronti della moglie (cittadina di nazionalità marocchina), fatti che hanno avuto una non comune rilevanza mediatica sui mass media nazionali e locali .

16 maggio 2022 l’arresto in esecuzione di fermo di indiziato di delitto, unitamente a personale della Squadra Mobile di Siracusa, di due fratelli, resisi irreperibili, per i reati di tentato omicidio ai danni di un uomo, detenzione illegale di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.