A Scicli sacchetti della spazzatura appesi ai cestini: scatta la stretta contro gli incivili

In pieno centro storico di Scicli, alcuni cittadini continuano a disfarsi dei rifiuti in modo illegale e incivile, appendendo sacchetti della spazzatura, spesso indifferenziati, ai cestini pubblici. Un comportamento che viola le norme locali e mina la pulizia della città, dove il ritiro dei rifiuti è garantito a domicilio per tutti gli utenti.

I cestini gettacarte, pensati per turisti o per chi non ha una utenza domestica, vengono spesso usati come “appiglio comodo” dai trasgressori, creando disordine e difficoltà nella gestione dei rifiuti. La maggioranza dei cittadini rispetta invece le regole, ma la minoranza che ignora le norme costringe le autorità ad intervenire.

Per arginare il fenomeno, la polizia municipale e il servizio igiene ambientale potenzieranno i controlli, anche attraverso metodi moderni di acquisizione delle immagini, con l’obiettivo di identificare e sanzionare chi abbandona i rifiuti nei cestini pubblici. L’iniziativa punta a garantire decoro urbano, tutela dell’ambiente e rispetto delle regole.

Le autorità locali ricordano che il corretto smaltimento dei rifiuti non è solo un obbligo normativo, ma un gesto di civiltà a beneficio di residenti, turisti e dell’intera comunità.

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