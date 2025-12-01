A Scicli nasce l’Escape Room inclusiva: debutta “Il Museo che sente”

Il primo appuntamento proprio il 3 dicembre con raduno alle ore 16 al piano terra del Municipio. Con questo nuovo evento la cooperativa Agire inaugura la sua nuovissima Escape Room “Il Museo che sente: oltre le sale, oltre i sensi”. Prevista la replica nelle due giornate del 6 e 7 dicembre (sabato e domenica). “Una escape room speciale, quella che si tiene a Scicli in occasione della Giornata mondiale della disabilità, in cui si vuole dare modo a chi parteciperà, attraverso il gioco, di comprendere come disabilità fisiche e psichiche, in realtà non limitino azione e ragionamento, ma aprano orizzonti su abilità diverse e sorprendenti”. L’evento sarà presentato anche nella lingua dei segni. Prevista la partecipazione degli studenti della 3B del Liceo dell’Istituto Quintino Cataudella.

© Riproduzione riservata