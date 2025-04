A Scicli le arie della tradizione napoletana: seconda edizione del Festival operistico

Un evento che si preannuncia sold-out con un concerto di arie napoletane di epoca diversa che, nel suo quinto appuntamento fa tappa a Scicli. E’ il tema della seconda edizione del festival operistico Val di Noto in programma venerdì a palazzo Spadaro, in via Francesco Mormino Penna, con inizio alle 20 nella sala Falcone-Borsellino. E’ organizzato dall’Associazione culturale Figaro Opera Society.

“O sole mio. Arie della tradizione napoletana” questo il titolo del quinto evento in programma sui nove che compongono l’intero pacchetto di concerti che si concluderanno il prossimo 10 maggio. Ad esibirsi a palazzo Spadaro il baritono Gianni Giuga ed il soprano Martina Scuto accompagnati al pianoforte da Giulia Russo.

© Riproduzione riservata